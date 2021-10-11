Samanyolu Haber /Politika / Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı açıklaması /11 Ekim 2021 23:26

Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı açıklaması

Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde yaşanan polemik sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek mesajı geldiği belirtildi. Ödül töreni sırasında Nihal Yalçın sahnede konuşurken kendisine ödülünü takdim eden Karadağlı'nın tavırları tartışma konusu olmuştu.

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Evrensel'de yer alan habere göre 58. Altın Portakal Film Festivali'nde "Zuhal" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın'a konuşmasını bitirmesini beklemeden ödül veren ve tepkiler sonrası "Pervin Buldan ona sahip çıkıyor. Ben terörist örgütün karşısındayım" diyen Tamer Karadağlı’ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Devlet Bahçeli'nin Tamer Karadağlı'yı arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

Özdemir, açıklamasında "Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir. Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir" ifadelerini sarf etti.


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