Devlet Bahçeli'den yeni 'Biden' iddiası

Millet İttifakı'nın söylemlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif ittifakın aday belirleme süreciyle ilgili olarak da yeni bir iddia ortaya attı.





Bahçeli, söz konusu aday kararı için ABD Başkanı Joe Biden'dan izin alınması gerektiğini iddia etti.







diken.com.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. (ABD Başkanı Joe) Biden’dan onay almadan ‘Adayımız budur’ diyemezler” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. (ABD Başkanı Joe) Biden’dan onay almadan ‘Adayımız budur’ diyemezler” dedi.

* Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir.* HDP’ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK’nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.* Son dört yılda parlamenter sistem olsaydı yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilirdi.