Devlet Bahçeli'in tepki gösterdiği Mahir Ünal'a partisi de sahip çıkmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, harf devrimini eleştiren AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a yönelik sert sözleri, siyaset gündemine damgasını vurdu.





İttifak ortağı Bahçeli’nin bu çıkışının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ünal’ı grup başkanvekilliği görevinden alıp almayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.





Bahçeli’nin açıklamalarının ardından Ünal sessizliğini koruyor.





Akşam saatlerinde parti sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çekici bir açıklama geldi.





Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır" dedi.





AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan yaptığı konuşmada, cumhuriyet rejimini harf devrimi üzerinden eleştirmişti.





Ünal, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” görüşünü savunmuştu.





Ünal’ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, muhalefet tarafından da eleştirilmişti.





Ünal sözlerinin sosyal medyada gündem olması üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, kitap fuarındaki “Bir kitap okudum” etkinliğinde Cemil Meriç’in “Bu ülke” yapıtını konuştuklarını belirterek, “Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız” ifadelerini kullanmıştı.





Bahçeli’den sert eleştiri: Özgüven eksikliği

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise partisinin bugünkü grup toplantısında, isim vermeden Ünal’ı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Ünal’ın tutumunu “özgüven eksikliği” olarak yorumladı:





“Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir.”