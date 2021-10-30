Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli'nin "kahraman"ı tahliye edildi /30 Ekim 2021 10:45

Devlet Bahçeli'nin "kahraman"ı tahliye edildi

2005 yılında 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Kürşat Yılmaz, yeniden yargılaması sonrasında tahliye edildi. Yılmaz için MHP lideri Devlet Bahçeli "kahraman" ifadesini kullanmıştı.

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Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. 

"GÜVENLİK NEDENİYLE GECE YARISINDAN SONRA TAHLİYE OLDU"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kürşat Yılmaz’ın avukatı Hasan Özay, “Güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra, erken bir saatte tahliye oldu. Saat 08.00’de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp, beraat kararı verilip, kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun, hak edilen, zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti.” dedi. Avukat Özay yaptığı açıklamada Kürşat Yılmaz için "Hiçbir şekilde vatanına, milletine, devletine karşı en ufak bir kırgınlığı yoktur. Vatanını, milletini, devletini sevmektedir ve bağlıdır” diye konuştu. 

Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

BAHÇELİ "KAHRAMAN" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki göstererek, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti.
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