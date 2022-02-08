Devlet Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?





2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise "başkanlık sistemi"ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı bir kez daha tartışma konusu. Bazı siyasiler ve hukukçular, Anayasa'da bir kişinin "iki kezden fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği" hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını savunurken, iktidar kanadı ve ittifak ortağı MHP, başkanlık sistemine veya Türkiye'deki ismiyle "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine" göre 2018'de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan'ın bir sonraki seçimde aday olmasının önünde bir engel olmadığı görüşünde.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına karşı bir tutum içinde olmayacakları mesajını vererek, "Net, aday olmak istiyorsa buyursun gelsin" sözleriyle bu konudaki tartışmayı bir kez daha gündeme getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Kızılcahamam kampında 2023 seçimlerinde adaylarının Erdoğan olduğunu belirtirken, "Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı





MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kızılcahamam kampının basına kapalı kısmında söylediği ancak basına yansıyan açıklamalarını değerlendirdi.





Bahçeli’nin bu sözlerini bir erken seçimin habercisi olarak okuduğunu belirten Mehmet Ali Kulat, özetle, Bahçeli’nin bu öneri ile erken seçimi bir yönetim ve ekonomi krizinin sonucu olmaktan çıkarıp, erken seçim olmadan Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının anayasaya aykırı olacağı tartışmasını engellemek için yapılmış hale getirmek istediğini ifade etti.





Kulat, Bahçeli’nin, bu sözü, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun TV 100’de söylediği sözlerin ardından dile getirdiğine de dikkat çekti.





Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kere daha aday olup olamayacağına dair tartışmalar konusunda şunları söylemişti:





“Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Ne olacak? Millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir yani. Gelsin, eğer istiyorsa aday olsun. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Sandık gelmeli, demokratik ölçüler içinde biz bu sandıkta gidip oylarımızı kullanmalıyız ve bir karabasandan Türkiye’nin kurtulması lâzım. (…) Biz yapmayacağız. Tabi başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz ama en azından biz yapmayacağız.”





Kulat, şu değerlendirmede bulundu:





“Biz düzenleme yapacağız vesaire diyen Sayın Devlet Bahçeli’nin yapabileceği bir düzenleme yok ki. Neden yok? Mecliste sayısal olarak o düzenlemeye destek verecek kimse yok yani. Nasıl yapacaksınız bunu? Bunun içinse bir sayı lâzım, o sayı da yok. Ne yapabilirsiniz burada? Bir tane formül var. Bir erken seçim kararı alırsınız. Almış olduğunuz bu erken seçim kararıyla siz, Türkiye’yi erken seçime götürürsünüz ama erken seçime götürürken de aslında erken seçime götürme gerekçeniz olarak ekonominin kötü yönetilmesi ya da yönetilememesini ya da sosyal alandaki problemlerin çözülememesini gerekçe göstermez, bunun karşılığında, Tayyip Erdoğan karşıtlığını lehinize çevirebilecek bir formülasyon üzerinde çalışırsınız. Ben, doğrusu zamanlama olarak bunun, bu yönde bir formül olduğunu gördüm; çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yapmış olduğu açıklamayla aslında, Devlet Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamanın öncesinde o kapıyı kapattı. Yani dedi ki, ‘Bir dakka ya, biz demokratik yollarla gideceğiz, toplumun karşısına geçeceğiz. Öyle kimseyi engellemeyle falan da uğraşmayacağız; çünkü biz, meşru bir hükümet olup, rayından çıkmış bir sistemi yeniden rayına oturtmak için çalışma yapıyoruz’ dedi.





“Muhalefete ‘Beş Benzemez’ diyen hükümet, kendine hiç benzemeyenlerle ittifak yapacak”





Tam da bu açıklamaların yapıldığı tarihlerde bir şey daha oldu, dikkat ederseniz. 6 parti bir karar aldılar. Önümüzdeki günlerde bir araya gelme durumu olacak.





Mehmet Ali Kulat, Millet İttifakı’nı “Beş Benzemez” olarak nitelendiren Cumhur İttifakı’nın, aralarına yeni partileri de alacaklarını ileri sürerek, “Asıl benzemezleri kendileri alacak, hayretler içinde kalacaksınız, alacakları partilere bakınca. Birbirleriyle hayatta aynı sofraya oturmayacakların hepsinin bir araya geldiğini de göreceğiz.” dedi. Kulat, bu partilerin hangi partiler olduğunun sorulması üzerine de, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve HÜDA PAR’ın da Cumhur İttifakı’na alınacağının konuşulduğunu söyledi.





Kulat, “Önümüzdeki günlerde Türkiye, bir erken seçimi daha yüksek sesle konuşabilir.” dedi.