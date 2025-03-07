Samanyolu Haber /Politika / Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama /07 Mart 2025 11:03

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Türkiye siyasetindeki etkin rolünün devam ettiğini belirtti.

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Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programında yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlıklı ve sıhhatli olduğunu ifade etti.

Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır, sıhhatlidir. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye ve gündemle ilgili düşüncelerini paylaşmaya devam etmektedir" dedi.

Ayrıca, Adan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlaşmasıyla başlayıp İmralı'dan yapılan çağrıyla devam eden sürece de değindi. "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan irade, Yesevi'nin nefesi, Mevlana'nın sesiyle bir kardeşlik destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğu o çıkışın bugün yüzde 99'u tarafından kabul görmüştür" diye konuştu.
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