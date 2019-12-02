Samanyolu Haber /Gündem / 'Devlet bankaları CHP'li Belediyelere kapalı' /02 Aralık 2019 13:37

'Devlet bankaları CHP'li Belediyelere kapalı'

31 Mart'ta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vahap Seçer, kamu bankalarının kendilerine kapatıldığını belirterek, bu yüzden yabancı bankaların kapısını çaldığını söyledi.

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Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Seçer; "Devlet bankaları bize de kapalı. O yüzden yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Fransız Kalkınma Ajansı içme suyu şebekesi için 17 milyon euro hibe veriyor" dedi.

Bürokraside adeta ite kaka iş yaptıklarını söyleyen Seçer; AKP'li vekillerden destek aldığını ancak MHP'li vekillerin kendisine engel olduğunu söyleyerek, "Belediye meclisinde de borçlanma oylamasında da AKP'nin oylarını alırken, MHP'li meclis üyeleri borçlanmaya karşı çıktı" diye konuştu.

300 kişinin işine son verdiğini de belirten Seçer, parti ayrımı yapmadan personel alımı yaptığını da söyledi.

Mersin'e yapmayı planladığı 29 km'lik metro ihalesi için devlet bankalarının kapalı olduğunu anlatan Seçer, bunun için de finansmanı yurtdışından bulmaya çalışacağını ekledi.
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