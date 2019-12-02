'Devlet bankaları CHP'li Belediyelere kapalı'









Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Seçer; "Devlet bankaları bize de kapalı. O yüzden yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Fransız Kalkınma Ajansı içme suyu şebekesi için 17 milyon euro hibe veriyor" dedi.





Bürokraside adeta ite kaka iş yaptıklarını söyleyen Seçer; AKP'li vekillerden destek aldığını ancak MHP'li vekillerin kendisine engel olduğunu söyleyerek, "Belediye meclisinde de borçlanma oylamasında da AKP'nin oylarını alırken, MHP'li meclis üyeleri borçlanmaya karşı çıktı" diye konuştu.





300 kişinin işine son verdiğini de belirten Seçer, parti ayrımı yapmadan personel alımı yaptığını da söyledi.





Mersin'e yapmayı planladığı 29 km'lik metro ihalesi için devlet bankalarının kapalı olduğunu anlatan Seçer, bunun için de finansmanı yurtdışından bulmaya çalışacağını ekledi.