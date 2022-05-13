Samanyolu Haber /Dünya / Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti; BAE'de 40 günlük yas ilan edildi /13 Mayıs 2022 15:36

Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti; BAE'de 40 günlük yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan’ın 73 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. BAE’de 40 günlük yas ilan edildi. Nahyan'ın ölüm sebebi resmi olarak açıklanmadı.

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25 Ocak 1948’de doğan Halife bin Zaid en-Nehyan, Abu Dabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin mevcut Devlet Başkanıydı. Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nehyan’ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu’nun başkanı olarak görev yapmıştı.

6 Kasım 2019’da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 4. kez Devlet Başkanı seçilmişti.

ERDOĞAN 15 TEMMUZ’UN FİNANSÖRÜ OLARAK SUÇLAMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’yi 15 Temmuz’un finansörü olduğu iddiasıyla suçlamıştı. Libya iç savaşında da Türkiye ile ters düşen BAE, Mısır’la birlikte General Halife Hafter yanlılarını desteklemişti.

SEDAT PEKER PAYLAŞIMLARINI DURDURDU

Çektiği videolarla AKP rejiminin suç örgütleriyle olan kirli ilişkisini ifşa eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaşımları BAE Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye ziyareti sonrası durdurulmuştu.
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