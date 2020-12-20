Samanyolu Haber /Dünya / Devlet başkanına 3 bin 500 dolarlık 'maske' cezası kesildi /20 Aralık 2020 20:56

Devlet başkanına 3 bin 500 dolarlık 'maske' cezası kesildi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya meskesiz fotoğraf çektirdiği için 3 bin 500 dolar para cezası kesildiği ifade edildi.

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Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, maskesiz selfie çektirerek koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Maskesiz olan bir kadınla çektirdiği fotoğrafı internette yayılan Pinera, özür diledi.

Devlet Başkanı, Cachagua kentinde evinin yakınında bulunan sahilde bir kadının isteği üzerine çektirdiği fotoğrafta maske takması gerektiğini kabul etti.

Şili’de, kamusal alanlarda maske takılması için sıkı kurallar uygulanıyor.

Latin Amerika’da en çok vaka ve ölüm görülen ülkelerden Şili’de, Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre şu ana dek 581 bin 135 vaka görüldü ve 16 bin 51 ölüm kayıtlara geçti. Haziran ayından bu yana, Şili’de günde 1000’den fazla vaka bildiriliyor.

Aralık ayında Pinera, hükumetinin kısıtlamalar koymasını sağlayan olağanüstü hal kararını 90 gün daha uzatmıştı.
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