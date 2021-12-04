Samanyolu Haber /Dünya / Devlet başkanına 'Yalan haber yayma' soruşturması /04 Aralık 2021 15:08

Devlet başkanına 'Yalan haber yayma' soruşturması

Brezilya'da bir Yüksek Mahkeme yargıcı, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ekim ayında, "Koronavirüs aşısı olmak AIDS kapma ihtimalini yükseltir" dediği için bir soruşturma açılması gerektiğini ifade etti.

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Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonunun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' ithamıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.

De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.

Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, sözde İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Kovid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.

İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.

Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.
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