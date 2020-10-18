Samanyolu Haber /Gündem / Devlet belge isteyince hibeyi iade ettiler /18 Ekim 2020 11:00

Devlet belge isteyince hibeyi iade ettiler

Almanya’da hükümetin koronavirüs krizinde küçük esnafı ve işletmeleri ayakta tutmak için verdiği hibeden haksız yere faydalananlar, aldıkları paraları iade etmeye başladı. Şimdiye kadar devlete iade edilen hibe miktarının 500 milyon euroyu aştığı açıklandı.

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FEDERAL ve eyalet hükümetleri, 5 kişiye kadar istihdam sağlayanlara 9 bin euro, 10 kişiye kadar istihdam sağlayan işletme sahiplerine ve küçük esnafa 14 bin euroya kadar hibe verdi. Başvurular incelenmeden, talep eden herkese 48 saat içinde ödeme yapıldı. Ancak daha sonra hibe alanlara mektup gönderilerek haksız yere para almadıklarına ilişkin açıklama talep edildi. Binlerce kişiye de hak etmedikleri halde hibe aldıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Berlin diğer eyaletlerde sonuçlanan bazı davalarda para ve hapis cezası alanlar da oldu. Soruşturmalar genişleyince aldığı haksız hibeyi kendiliğinden iade edenlerin sayısı da çoğaldı.
30 Eylül itibariyle toplam 567 milyon euro korona hibesi devlet kasasına iade edildi. En çok iade, Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) oldu. KRV’de 170 milyon euro iade edilirken 143 milyon euro ile Berlin ikinci sırada yer aldı. Bavyera’da 107 milyon euro, Baden Württemberg’de 60 milyon euro, Aşağı Saksonya’da 30 milyon euro devletin kasasına iade edildi.
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