Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarını ihya etti /10 Mart 2021 14:17

Devlet Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarını ihya etti

Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarına verilen ihaleler ve devletin üst kademelerindeki koltuklar, Meclis gündemine taşındı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde "Tek kıstas okul arkadaşları olmaları mıdır?" diye sordu.

SHABER3.COM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşlarının birçok ihale aldıklarını, kıymetli görevlere getirildiklerini belirterek , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Söz konusu ihale ve önemli görevlere gelmelerindeki tek kıstas okul arkadaşları olmaları mıdır?” sorusunu yöneltti.

CHP'li Başarır, kamuoyunda tepkilere neden olan atama ve ihaleleri Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:    

-Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Selim Arda Ermut, Bilal Erdoğan'ın liseden sınıf arkadaşı çıktı.

-TMSF, Ataşehir'de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak inşaat işini pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı. İhaleyi, 280,4 milyon TL ile Bilal Erdoğan’ın liseden arkadaşı Aykut Emrah Polat aldı.

-Gaziantep Belediyesi’nden Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’ya 26,4 milyon TL’lik 5 ihale verildi.

-TRT Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Liseden sınıf arkadaşı İbrahim Eren oldu.

-TMSF'de yayımlanan rapora göre, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir arsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşına ihalesiz verildi.

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Erkan Kandemir İnşaat Mühendisi iken Sağlık Bakanı Yardımcılığı’na terfi ettirildi.

-Bilal Erdoğan’la aynı liseden mezun olan Yahya Üstün'ün Varlık Fonu’ndaki 40 şirketten maaş aldığı iddia edildi. 

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğulları Bilal ile Burak Erdoğan’ın liseden arkadaşı olan Fatih Başçı, Cumhurbaşkanlığı’ndan yaklaşık 7 buçuk milyon TL’lik ‘güvenlik kamerası’ ihalesi aldığı ortaya çıktı.

-Rekor zararlarla gündeme gelen THY’de yeni işe girenlerle beraber 49 kişinin, İnsan Kaynakları Başkanı Ebubekir Akgül ile aynı soyadını taşıması dikkat çekti. Ebubekir Akgül Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu ile arkadaş ve aynı liseden mezun. Yine Bilal Erdoğan’la aynı liseden mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY’de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışıyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos 2020 tarihinde açılışını yaptığı Ahlat Köşkü için 99 milyon TL daha harcanacağı kamuoyunda konuşuldu. Erdoğan’ın liseden arkadaşı Hasan Gürsoy’un Güryapı Taahhüt Şirketi’ne yaptırılan köşk için bugüne kadar toplam 125 milyon TL harcandı.

Sıraladığı tüm bilgilerin yazılı ve görsel basında yer aldığını belirten Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı’na şu soruları yöneltti:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşlarının birçok alanda ihale almaları ve kıymetli görevlere gelmeleri tesadüf müdür?

-Yoksa söz konusu ihale ve önemli görevlere gelmelerindeki tek kıstas okul arkadaşları olmaları mıdır?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devlet Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarını ihya etti Sonraki Haber >>

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:58