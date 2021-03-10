Devlet Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarını ihya etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşlarının birçok ihale aldıklarını, kıymetli görevlere getirildiklerini belirterek , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Söz konusu ihale ve önemli görevlere gelmelerindeki tek kıstas okul arkadaşları olmaları mıdır?” sorusunu yöneltti.







CHP'li Başarır, kamuoyunda tepkilere neden olan atama ve ihaleleri Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:





-Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Selim Arda Ermut, Bilal Erdoğan'ın liseden sınıf arkadaşı çıktı.





-TMSF, Ataşehir'de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak inşaat işini pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı. İhaleyi, 280,4 milyon TL ile Bilal Erdoğan’ın liseden arkadaşı Aykut Emrah Polat aldı.





-Gaziantep Belediyesi’nden Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’ya 26,4 milyon TL’lik 5 ihale verildi.





-TRT Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Liseden sınıf arkadaşı İbrahim Eren oldu.





-TMSF'de yayımlanan rapora göre, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir arsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşına ihalesiz verildi.





-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Erkan Kandemir İnşaat Mühendisi iken Sağlık Bakanı Yardımcılığı’na terfi ettirildi.





-Bilal Erdoğan’la aynı liseden mezun olan Yahya Üstün'ün Varlık Fonu’ndaki 40 şirketten maaş aldığı iddia edildi.





-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğulları Bilal ile Burak Erdoğan’ın liseden arkadaşı olan Fatih Başçı, Cumhurbaşkanlığı’ndan yaklaşık 7 buçuk milyon TL’lik ‘güvenlik kamerası’ ihalesi aldığı ortaya çıktı.





-Rekor zararlarla gündeme gelen THY’de yeni işe girenlerle beraber 49 kişinin, İnsan Kaynakları Başkanı Ebubekir Akgül ile aynı soyadını taşıması dikkat çekti. Ebubekir Akgül Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu ile arkadaş ve aynı liseden mezun. Yine Bilal Erdoğan’la aynı liseden mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY’de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışıyor.





-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos 2020 tarihinde açılışını yaptığı Ahlat Köşkü için 99 milyon TL daha harcanacağı kamuoyunda konuşuldu. Erdoğan’ın liseden arkadaşı Hasan Gürsoy’un Güryapı Taahhüt Şirketi’ne yaptırılan köşk için bugüne kadar toplam 125 milyon TL harcandı.





Sıraladığı tüm bilgilerin yazılı ve görsel basında yer aldığını belirten Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı’na şu soruları yöneltti:





-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşlarının birçok alanda ihale almaları ve kıymetli görevlere gelmeleri tesadüf müdür?





-Yoksa söz konusu ihale ve önemli görevlere gelmelerindeki tek kıstas okul arkadaşları olmaları mıdır?