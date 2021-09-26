Samanyolu Haber /Gündem / 'Devlet bu silahı boşuna vermedi, istersem şarjörü üzerinize boşaltırım' /26 Eylül 2021 17:35

'Devlet bu silahı boşuna vermedi, istersem şarjörü üzerinize boşaltırım'

Hatay’da polis B.Ö’nün, trafik uygulaması esnasında iki kişiyi sebepsiz yere saatlerce trafikte bekletip, gözaltı kararı verdiği, karakola götürürken darp ve hakaret ettiği iddia edildi.

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan M.G ve yanındaki İ.K, kimlik kontrolünde sorun olmamasına rağmen Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis B.Ö. tarafından uzun süre bekletildi.

11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen olayda, İskenderun istikametinden Arsuz istikametine doğru giderken Gözcüler Toplu Konut kavşağı mevkiinde durdurulan M.G, neyle suçladığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine B.Ö.'nün, "Bekleyeceksin, diklenip durma, ben zaten seni tanıyorum, istediğimi yaparım, sana mı soracağım? Alkollüsün herhalde" diye cevap verdiği iddia edildi.

NEDEN BEKLETİLDİĞİNİ SORDU DARP EDİLDİ

Avukat Haydar Gökpınar, müvekkili M.G.'nin yaklaşık 40 dakika bekletildiğini, alkol ve plakanın kontrol edildiğini ve soruna rastlanmadığını söyledi. Gökpınar, "Polis memuru, 'Herkesi kimlik kontrolü yapıp bıraktınız bizi burada hangi şüphe ile beklettiniz, öğrenebilir miyim?' sorusuna 'Sana hesap mı vereceğim, sen kimsin lan?' dedikten sonra müvekkilimin boğazına sarılıp, gömleğini yırttı. Müvekkilim kalp hastası olduğunu söylemesine rağmen İ.K ile tartaklanarak polis aracına bindirildi” diye konuştu.

'POLİS SİLAHIN AĞZINA MERMİ SÜREREK TEHDİT ETTİ'

Avukat Haydar Gökpınar: B.Ö. dışında araçta iki polisin daha olduğunu belirten Gökpınar, aracın karakol güzergâhı dışında bir yöne gitmesi üzerine müvekkilinin nereye gidildiğini sorduğunu belirtti. Ancak polis B.Ö’nün buna daha da sinirlenerek, müvekkiline hakaret etmeye başladığını belirten Gökpınar, “Hakaretamiz konuşmaların ardından B.Ö. belindeki silahını çıkartarak, ‘Devlet bu silahı boşuna vermedi bana, istersem şarjörü üzerinize boşaltırım’ diyerek müvekkilime yönelik tuttuğu silahının ağzına mermiyi sürmüştür" dedi.

'MAĞDURUN ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ'

Müvekkili M.G. ve arkadaşı İ.K.’nin karakolda da bir süre bekletildiğini söyleyen avukat, kendilerinden özür ve af dilemelerinin dikte edildiğini anlattı. Serbest bırakmaları karşılığında müvekkiline okutulmayan bir kâğıt imzalatıldığını vurgulayan Gökpınar, M.G.'nin imzalatılan kağıdın suretini istemesine "S..tir git, ne sureti" diye bir cevap verildiğini belirtti.

'SİZİN GİBİ ÇOK İNSANI YAKTIM'

Karakoldan ayrılmak üzere olan müvekkili M.G. ve arkadaşı İ.K.’ye kimliklerinin verilmeyerek, polis B.Ö.’nün “Size kimliklerinizi vermiyorum, ben bu kimlikleri nerede kullanacağımı bilirim, sizin gibi çok insan yaktım" tarzında cümlelerle tehdide devam ettiğine dikkat çeken Haydar Gökpınar, müvekkilinin savcılığa başvuracağını söylediğinde ise polis B.Ö’nün, “Git istediğin yere başvur, istediğin Savcı gelsin buradan alsın, buradan alacak kişi erkekse gelsin benden alsın” dediğini ifade etti.

KİMLİKLER HÂLÂ VERİLMEDİ

Olaydan iki gün sonra müvekkili ve arkadaşının iki defa kimliklerini almak için emniyet birimine müracaat ettiklerini, hiçbir yasal dayanak olmamasına rağmen kimliklerin teslim edilmediğini vurgulayan Gökpınar, yasa dışı, keyfi uygulamalar yapan polis B.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, kamu davası açılmasını talep ettiklerini söyledi.

'POLİS GÖREVDEN ALINMALI'

Gerek asayiş gerekse de trafik uygulaması yönünden bir engeli bulunmayan müvekkilinin, keyfi olarak uygulama yerinde bekletilmesinin ve yine keyfi olarak yaka paça gözaltına alınarak karakolda bekletilmesinin kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturduğunu belirten Gökpınar, işlemlerin görevi kötüye kullanma suçunu teşkil ettiğini, olayın takipçisi olduklarını, polisin görevden alınması gerektiğini söyledi.
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