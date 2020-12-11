Samanyolu Haber /Politika / "Devlet bunu biliyor" diyerek itiraf etti /11 Aralık 2020 10:39

"Devlet bunu biliyor" diyerek itiraf etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile 17 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen af paketi ile tahliye edilen mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditkâr sözlerinin üzerinden üç hafta geçti. Şu ana kadar Çakıcı hakkında soruşturma açılmadığı gibi Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı Mustafa Destici, Çakıcı'ya destek veren Devlet Bahçeli'yi alkışladı.

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

SAMANYOLUHABER- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditkâr sözlerini yorumlarken, "Devlet Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının haklı sebepleri var." dedi.

Çakıcı'nın babasının yurt içi ve yurt dışında önemli görevler üstlendiğini itiraf eden Destici, "Alaattin Çakıcı Türk bir aileden geliyor. Merhum babası ülkücü bir şehit, kendisi Türk milliyetçisi olarak hem yurt içi hem yurt dışında ülkesi için önemli görevler üstlenmiş birisidir. Devlet bunu biliyor." şeklinde konuştu. 

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listelerinden milletvekili olarak seçilmişti.
 
"İŞİN TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN BİR TARAFI VAR"

"Dolayısıyla devlet belli dönemlerde buna ihtiyaç duymuş ve bunlardan istifade etmiştir." diyen Destici, "Bunlarda vatan evladı olarak canlarını ortaya koyarak bu mücadeleyi vermişlerdir. Bu yönüyle işin takdir edilmesi gereken bir tarafı var." ifadelerini kullandı.
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'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

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