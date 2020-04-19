Samanyolu Haber /Ekonomi / Devlet ceza'yı abarttı: Yıl hedefinin %35'ine üç ayda ulaştılar /19 Nisan 2020 15:13

Devlet ceza'yı abarttı: Yıl hedefinin %35'ine üç ayda ulaştılar

Ocak-Mart 2020 döneminde kesilen para cezalarının 4.2 milyar liraya ulaştığı, böylece bütçedeki yıllık para cezaları geliri hedefinin yüzde 35’inin ilk üç ayda sağlandığı belirtildi.

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Türkiye merkezi yönetim bütçesinin gelir kalemlerinde biri olan para cezaları ile ilgili açıklanan ilk 3 aylık sonuçlar, geçen yılın aynı dönemine göre bu cezalarda dikkat çekici bir artışı ortaya koydu.

Buna göre, yurttaşa ödenmeyen vergi borçları, trafik suçları gibi nedenlerle kesilen toplam para cezaları, 2019’un ilk 3 ayına kıyasla yüzde 51.1 artarak 4 milyar 199 milyon liraya ulaştı. Ayrıca 2020 bütçesinde yer alan ve yıllık 11 milyar 835 milyon lira olan toplam para cezaları hedefinin de yüzde 35.5’i ilk 3 ayda sağlanmış oldu.

Cumhuriyet’in haberine göre 2019’un ilk 3 ayında yüzde 1.3 olan para cezalarının toplam bütçe gelirlerindeki payı da bu yıl yüzde 1.6’ya yükseldi. Para cezalarındaki bu yükselişe, her yıl bunlara yapılan oransal zamda temel alınan “yeniden değerleme oranı”nın 2019 için yüzde 22.6 hesaplanması da etkili olmuş görünüyor.

İşte para cezaları kapsamında yer alan cezalarla ilgili detaylar:

‘DİĞER PARA CEZALARI’NDA YÜZDE 289 ARTIŞ

-Yılın ilk 3 ayında “yargı para cezaları”, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.2 artarak 172 milyon lirayı aştı. Yıllık hedefin de yüzde 30.9’u ilk 3 ayda sağlandı.

-Para cezalarının en büyük kalemi olan “idari para cezaları” da yüzde 51.2 artarak 1 milyar 983 milyon liraya ulaşırken, yıllık hedefin yüzde 34.1’i ilk 3 ayda bütçeye gelir kaydedildi.

-Yine büyük ceza kalemlerinden olan “vergi cezaları” ise yüzde 45.7 artışla 1 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Böylece ilk 3 ayda yıllık hedefin yüzde 35.6’sına ulaşıldı.

-En yüksek oransal artış ise “diğer para cezaları” kaleminde görüldü. Bu tür cezalar yüzde 289.6 artarak 185 milyon liraya yükseldi. Yıllık hedefin de yüzde 79.9’u ilk 3 ayda sağlandı.
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