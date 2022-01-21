Samanyolu Haber /Gündem / 'Devlet', depremde yıkılan binayı eksik teslim etti /21 Ocak 2022 09:13

'Devlet', depremde yıkılan binayı eksik teslim etti

Yıkılan 24 daireli Saraçoğlu apartmanının yerine 20 daireli bina yapılmasıyla, 18 yıldır bu apartmanda oturan Esin Kütük: "Şu an inşa edilen binalarda 24 eksik daire var bize 3-4 seçenek sundular. Beynimizden vurulmuşa döndük. Hiç bu kadar ağlamamıştım."

SHABER3.COM

İzmir'de 2020'nin ekim ayında meydana gelen afetin ardından deprem konutları 5 katlı olarak inşa edildi.

Yıkılan 24 daireli Saraçoğlu apartmanının yerine 20 daireli bina yapılınca 4 hane açıkta kaldı. 18 yıldır bu apartmanda oturan Esin Kütük, yaşananları RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı.

Yıkılan binanın 7. katında oturduğu için durumu belirsiz olan Kütük, "Bizim orası 1. proje alanı olarak geçiyor. Burada sadece Barış sitesinin kurası çekilebildi çünkü daire sayısı tam, o yüzden açıkta kalan yok. Benim bulunduğum Saraçoğlu apartmanında 24 daire sakini var ama yeni binada 20 daire var. Projenin ilk anlatıldığı dönemde zemin katlarda da daire olacağı söylenmişti ama zemin katta olması gereken evleri dükkana çevirdiler. Zemin katta oturacak arkadaşlarımız için olumlu olur başka seçenekler düşünmüşlerdir diye sevinmiştik ama öyle olmadı. Aralık ayının son haftası Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan telefon geldi ve ertesi gün toplantı yapılacağını söylediler. Toplantıda kura sistemini anlatmaya başladı biz şok olduk. 1. proje alanında 24 eksik daire var. Bu eksik dairelerin 4’ü bizim olduğumuz Saraçoğlu apartmanında, 10 civarı Cumhuriyet apartmanında diğer eksik daireler de Adalet sitesinde. 24 kişinin dairesi yok" dedi.

"NE KADAR ÖDEYECEĞİZ BİLMİYORUZ"

"Toplantı sonrası evde çok ağladım" diyen Kütük, şunları söyledi:

"Toplantıda, yerleştirme sisteminin kura ile olacağını söylediler ve Saraçoğlu apartmanında 4 kişi için ilk önce boş çekilecek, çünkü 4 daire o apartmanda yok. Bize toplantıda seçeneklerin sunulacağını anlattılar. İlk seçenek olarak Barış sitesinin zemin katında 13 dairenin olduğunu söylediler ve burayı seçebilirsiniz dediler. İkinci seçenek olarak şehir hastanesinin orada yeni yapılan binalardan seçebilirsiniz dediler ve üçüncü seçenek olarak da arsa payının ücreti ödenebilir ya da dükkanlarda ticarethane olarak seçim yapabilirsiniz dediler. Bu açıklamalar sonucunda biz beynimizden vurulmuşa döndük. Biz bu evleri hem taksitle alıyoruz hem de bizim binamız yıkılacağı zaman orta hasarlıydı ve devlet yıkmıştı riskli diye o yüzden de 0 faizden bizi yararlandırmadılar. Şu an için ne kadar ödeme yapacağımızı bilmiyoruz. 1. projenin yanında trafo merkezi yapılacaktı ve arazi şu an için boş. Oraya yeni bir bina yapılabilirdi ve toplantıda biz bunu da sorduk ama bize, 'Belediye orayı vermek istemiyor' dediler. Devletin buna izin vermemesi mümkün mü? Bizleri bu kadar mağdur etmek hak mı? Bazen düşünüyorum acaba sadece İzmirliyiz diye mi biz bunları çekiyoruz... Dişimden tırnağımdan arttırdığım evim için şu an neler çekiyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Devlet', depremde yıkılan binayı eksik teslim etti Sonraki Haber >>

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:08:30