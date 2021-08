Devlet dere yatağına tesis kurarsa halk ne yapsın?

Trabzon’un Akçabat ilçesinde Galinama (Söğütlü) deresi kıyısına Et ve Süt Kurumu tarafından yaklaşık 45 milyon lira maliyeti olan Trabzon Et Kombinası ve yanı başına da belediye tarafından küçük sanayi sitesi yapılmak istenmesi tepki çekti.



Günlük 70 Büyükbaş ve 200 Küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak olan Trabzon Et Kombina Merkezinin yapımının devam ettiğini söyleyen CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinin ardından bu yatırımların yerinin tekrar düşünülmesi gerektiğini belirtti. Bak, et kombine tesisi ile küçük sanayi sitesi projelerinin dere yatağına yapılmasının bilim dışı olduğunu dile getirdi.



ÇOK BÜYÜK RİSK VAR



Akçaabat'ta yapılacak olan et kombine tesisi ile sanayi sitesinin büyük risk altında olduğunu vurgulayan Bak, “Özellikle Arazi yapısı ve hatalı yapılaşma nedeniyle son günlerde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde bunca can ve mal kayıplarının acıları henüz sarılmadan hala Galanima deresindeki bu projelere devam edilmesi akıldan ve bilimden uzaktır, hiç bir kötü sonuçlardan tecrübe almamaktır. Dere yatakları üzerine yapılan projelerin, yapılaşmaların devam ediyor. Çiçeklidüz köy sınırları içerisinde derenin üzerine yapılan et kombina tesisi ile Akçaabat belediyesinin aynı dere kenarında sanayi sitesi projesi var. Bu tesisler yaşanabilecek bir sel afetlerinde çok büyük riskler taşıyor” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dere yatakları üzerine yapılan yatay ve dikey yapılaşmaların yanlış olduğunu, olanları da yıkın” talimatlarına uyulmadığını ileri sürdü.



DERE YATAĞI DARALTILMIŞ



Büyük risk taşımasına rağmen projelere devam edildiğini ileri süren Bak, bölge halkının da tedirginlik yaşadığını ve kendilerinin de bu projelerin yerlerine karşı oldukları kaydetti. Bak, olası bir sel felaketinde çok büyük acılar yaşanacağını ısrarla söylediklerini belirterek, “Bu projelere onay veren siyasi irade sahipleri kendi bildiklerini okumaya devam ediyor. Üstelik Galanima deresinin birçok yerinde yapılan dolgu alanları ile dere yatağı daraltılmış, taşkın alanı üzerine evler ve işyerleri yapılmasına müsaade edilmiştir. Sadece vatandaşlar değil. Bu konuda en duyarlı olması gereken kurum olan Akçaabat Belediyesi bile dere yatağı ve taşkın alanına Fen İşleri Müdürlüğü Binası yapmış ve kullanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.



“BAŞKA BİR YERE YAPIN”



Her iki projenin ÇED raporunun olup olmadığını soran CHP’li Bak, bölge halkının bu konuda bilgilendirilmediğini ileri sürerek, “Yarın olası bir afet durumunda dere yataklarındaki projelere onay verenler yaşanacak sonuçlardan sorumlu değiller mi? Vicdanen hiç mi hiç rahatsızlık duymayacaklar? Bu nasıl bir anlayıştır? Buradan bir kez daha söylüyorum. Böylesine büyük riskler içeren dere yatağı ve taşkın alanı içerisinde bulunan projelerden vazgeçin. Akçaabat'ta bu projeler için bir çok alan mevcuttur. Kamulaştırma maliyetleri insanların canlarından daha değerli değildir. Dere yataklarına yaptığınız 3-5 metre yüksekliğindeki duvarlar ile bu binaları sel durumunda koruyamazsınız. Yazıktır, günahtır” diye konuştu.