Devlet, Galip Öztürk’ün ‘has adamı’nın kapısında sırada

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan’a kaçan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk’ün aile fotoğrafında yaşanan ‘ayna kazası’ büyük bir skandalı ortaya çıkarmıştı.







Bold'un haberi ne göre Öztürk’ün fotoğrafını çeken kişi, Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver olduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafı çektiğini kabul eden Alver, kızının da suç örgütü lideri Öztürk’ün avukatlığını yaptığını söyledi.





Fotoğrafta aynaya yansıyan kişi Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver. Galip Öztürk’ün en sağında oturan kişi ise Samsun Çarşamba Metro Turizm Yöneticisi Cemalettin Durmuş. Durmuş, Galip Öztürk’ün ‘has adamı’ olarak biliniyor.





Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Alver’in çektiği fotoğrafta, Galip Öztürk, Rus eşi ve çocukları gözüküyor. Bir de Metro Turizm’in Samsun Çarşamba’daki yöneticisi ve Galip Öztürk’ün ‘has adamı’ olarak bilinen Cemalettin Durmuş.





Skandalın ortaya çıkmasından sonra Öztürk yayımladığı fotoğrafı hemen kaldırdı. Bir süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı paylaştı.













HAKİM ALVER’İ GALİP ÖZTÜRK’ÜN YANINA GÖTÜREN KİŞİ CEMALETTİN DURMUŞ



Fotoğrafta yer alan Cemalettin Durmuş’un da Galip Öztürk’ün kendi sayfasında paylaştığı ve Hakim Kemal Alver’in ortaya çıktığı fotoğrafları Facebook hesabından paylaştığı görülüyor.













HAKİM, SAVCI, JANDARMA KOMUTANI, EMNİYET MÜDÜRÜ….

Cemalettin Durmuş’un Facebook sayfası incelendiğinde ise oldukça ilginç bir durum ortaya çıkıyor.





Görünüşte bir turizm şirketinin ilçe yöneticisi olan Cemalettin Durmuş’un kapısından ‘devlet’ neredeyse hiç ayrılmamış. Durmuş’u ziyaret edenler arasında yok yok.













Samsun Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Alver 2021 yılı mayıs ayında Cemalettin Durmuş’u ofisinde ziyaret ediyor. Ziyarette iki yargı mensubu daha var. Birisi Samsun ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarını yaptıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Yavuz; diğeri ise Samsun İstinaf Mahkemesi Hakimi Halit Çetin.













Ahmet Yavuz’un ismi Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde ‘F... Borsası’ iddialarına karışmıştı.













Samsun İstinaf Mahkemesi Hakimi Halit Çetin’in Cemalettin Durmuş ile çok sayıda fotoğrafı yer alıyor. Cemalettin Durmuş’u ziyaret eden bir diğer kişi ise İstanbul Anadolu Adliyesi Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Alper Atikoğlu.













Öztürk’ün ‘has adamı’ Durmuş’u emniyet ve jandarma personelinden de çok sayıda kişi ofisinde ziyaret etmiş.













CİNAYET, UYUŞTURUCU, ÇETE NE ARARSAN VAR



ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen, Türkiye’de cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanması üzerine Gürcistan’a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk, Gürcistan’a yerleşmesinin üzerine Türkiye’de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalanma kararı çıktığı biliniyor.





İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor.





GALİP ÖZTÜRK TÜRKİYE’DEN NEDEN KAÇTI?

Metro Şirketler Grubu’nun sahibi Galip Öztürk, 28 Eylül 1996 tarihinde Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nun öldürüldüğü olayda cinayeti azmettirdiği iddiasıyla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra ise duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak cezası müebbet hapse çevrilmişti. Daha önce uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak, organize suç örgütü kurmak gibi birçok sebeple yargılanan Öztürk, müebbet cezasının Yargıtay’daki onayını önceden öğrenerek 2018 yılında Gürcistan’a kaçmış ve Gürcistan vatandaşlığı almıştı.