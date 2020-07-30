Devlet hastanesinde büyük skandal

CHP Gençlik Kolları Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mete Duringa, Twitter'dan Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesindeki bir skandalı ortaya koydu. İddiaya göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi'ne düşerek kaşını yardığı için getirilen Arya isimli bir kız çocuğu ile fakültedeki doktorlar ilgilenmek istemeyerek 2 acemi stajyeri görevlendirdi. Kaşı yapıştırmaları için görevlendirilen stajyer doktorlar minik kızın gözlerini yapıştırıcıyla doldurdu.







Herhangi bir önlem alınmadan çocuğa yapılmaya çalışılan tedavi nedeniyle minik Arya çığlıklar içinde acı çekerken durum aileyi de telaşlandırdı.Oraya gelen diğer pratisyen doktorların da yanlış müdahalede bulunması sonrası çocuğun ailesi şikayetçi olmak istedi.





SORUMLULUĞU KİMSE ÜSTLENMEDİ





Kanunsuz bir şekilde E-REÇETE kaydı yapmayan hastane çalışanları kaşı yarıldığı için hastaneye giden minik Arya'nın reçetesine Konjuktivit adında bir göz iltihaplanması şekli olan hastalık şikayetini yazdı. Öte yandan reçetede ismi geçen uzman doktorun, aileye "durumun kendisini bağlamadığını ve o işten hiç bir çıkarı olmadığını ayrıca istemese müdahale etmeyebileceğini" söylediği ve stajyerlerin isminin aileye verilmediği iddia edildi.





"KİMSENİN SORUMLULUK ALMADIĞI BU HASTANEDE BİR ÇOCUK KÖR OLABİLİRDİ"





Duringa paylaşımının devamında, "Kimsenin sorumluluk almadığı bu hastanede bir çocuk kör olabilir, belki de hayatı boyunca o gün yapılan hatayı ömür boyu üzerinde taşıyabilirdi. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Sorumlu kişilerin tespit edilip cezalandırılmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.Söz konusu skandalla ilgili Twitter'da #MinikAryanınGözleri etiketiyle kampanya başlatıldı