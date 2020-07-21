Samanyolu Haber /Sağlık / Devlet hastanesindeki 10 çalışanda corona çıktı! /21 Temmuz 2020 19:43

Devlet hastanesindeki 10 çalışanda corona çıktı!

Van Başkale Devlet Hastanesi'nde, bir sağlık personelinde öksürük ve yüksek ateş şikâyeti görülünce, tüm personele corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 sağlık çalışanında virüs görüldü.

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Başkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanında, 2 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikâyeti başladı. Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından tüm personele test yapıldı.

Yapılan testler sonucunda 10 personelin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak, tüm hastane dezenfekte edildi.

Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesinin ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı. Corona virüsü testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.
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