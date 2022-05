'Devlet içinde SADAT'tan rahatsız birimler var, karanlık bir örgütten her şey beklenir'

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamalar: Devlet içinde SADAT'tan rahatsız birimler var, karanlık bir örgütten her şey beklenirCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın sorularını yanıtladı Yargıtay 3. Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tamamı eski tarihli sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onaması sonrası Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) kapısına giden Kılıçdaroğlu, "Devlet içinde SADAT’ın bu konumundan rahatsız olan birimler var mı, uyarı oralardan mı geldi?" şeklindeki soruya "Var tabii" yanıtını verdi.Bursalı'nın yönelttiği sorular ve Kılıçdaroğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:Böyle bir olasılığı görmüyorum, tam tersine eğer akılları başlarındaysa seçimleri bir an önce yaparlar. İzlenen bu politikanın topluma maliyeti çok ağır ve toplumda zaten orta sınıf kalmadı, yoksullar ve zenginler var. Erdoğan iktidarda kalmak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım diye düşünüyorsa, o zaman seçimleri erteleme olasılığını düşünse bile bunu nereye kadar götürebilir? Seçimleri erteleyebileceklerine inanmıyorum, çünkü ortadaki tablo vahim. Makul olan seçimleri zamanında yapmak; hukuk sisteminin dışına çıkarsanız...Ama sistemi zorluyor olursunuz, beş yılda bir yapılacak seçimi bizzat yarattığınız ekonomik kaos nedeniyle ötelerseniz, onun hesabını millete nasıl vereceksiniz.. Bu başarısızlığı itiraf etmek olur. Eğer ertelemeye giderlerse bütün dünya için sürpriz olur.Bilemiyorum. Biz siyasal partilerin kapatılarak siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz, siyasal partileri kapatacak olan halktır, oy verir veya vermez. Zorlama yoluyla bugüne kadar çok parti kapatıldı ama o siyasi görüşler kurulan başka partilerde sürdü.Acaba HDP’yi kapatırsak Kürt seçmenin oyunu biz alabilir miyiz, arayışı içindeler. Yanlış hesap içindeler.Bu ülkede anayasa var, ama askıda; yasalar var askıda. Bir kişinin mahkûm edilip edilmemesine ilişkin kararı Erdoğan veriyor, tutuklanmasına da. Güçler ayrılığı ilkesi var mı yok, güçler birliği var. Bunu da zaten Mehmet Uçum tek kişilik hükümet diye tanımlıyor. Böyle bir tablo içinde demokrasi nasıl olacak, parlamento nasıl görev yapacak.. Meclis’te AKP ve MHP milletvekilleri özgür iradeleriyle oy kullanamıyorlar.Evet, olağanüstü bir durum. Hukukun olmadığı, tek adamın kararları uygulandığı bir durum.. Kişiyi mahkûm ettirmek istiyorsa mahkûm ettiriyor, dünya kadar örnekleri var. Bir davada hâkimi değiştirip istediği sonucu alıyor, bir mahkeme Erdoğan’ın istemediği demokratik bir karar verdiği zaman, hâkimler dağıtılıyor mu, evet.Biz en zor koşullarda, hukukun askıya alındığı bu koşullarda seçime gidiyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemiz gerçekten çok önemli. Güçler ayrılığını, yargı bağımsızlığını, özgür medyayı, insan haklarını savunan Altılı Masa dediğimiz siyasi partilerin bir araya gelmesi, siyaset tarihimiz açısından son derece değerli. Biz bütün olayların farkındayız, yapılan tertiplerin de toplumu aldatma, kandırma için çevrilen dolapların da farkındayız..Hayır, Erdoğan her şeyi yapabilir. Nevi şahsına münhasır bir şahsiyet, yüksek egolarına teslim olmuş, her şeyi en iyi bilen ve en doğruyu yaptığını sanan bu kişi ülkeyi yönetiyor. İlkeli bürokrasinin saf dışı edildiği bir süreç içinde, ayrıca rüşvetçileri büyükelçi atamaktan asla sıkılmayan bir kişi ülkede Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bu kişiden demokratik kurallar içinde seçime gidelim beklentisi içinde değiliz.Biz onun alacağı bütün olumsuz kararları düşünerek seçime gideceğiz ve seçimleri alacağız.Bu konuya girmeyelim. Karanlık bir örgütten her şey beklenir, SADAT karanlık bir örgüttür.Var tabii...