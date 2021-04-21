Samanyolu Haber /Gündem / Devlet memuru ama maaş yağıyor: Aylık geliri 161 bin liradan fazla! /21 Nisan 2021 10:50

Devlet memuru ama maaş yağıyor: Aylık geliri 161 bin liradan fazla!

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu kez Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un aylık gelirini ifşa etti.

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Daha önce Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan AKP’lilerin ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ile Yönetim Kurulunun aldıkları yüksek meblağ maaşları ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını paylaştı. 

Buna göre Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank YK üyeliğinden aylık 62.455 TL ve KuveytTürk Bank YK üye kar payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık geliri 161.928 TL oluyor.

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı gösterdi.

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