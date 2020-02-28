Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Aydın'da ise mülteciler sınırı geçmek için otobüslerle Göç İdaresi'nden ayrıldı.







Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, Avrupa'ya geçişlerinin engellenmeyeceği haberinin duyulması üzeirne gece yarısı Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürütü.





Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, ve Afgan kökenlilerin bulunduğu göçmenler 'İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini' söyledi.





Ancak bu kadar hızlı ve organize geçişlerin olması göçmenlerin MİT eliyle bölgeye taşındığı izlenimi oluşturdu. Bazı göçmenlerse otobüslere bindirilip getirildiklerini açıkça anlattı.





İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almıştı.







AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” sözleri ile doğruladığı kararın ardından Aydın’da bulunan mülteciler Göç İdaresi’nden ayrıldı.





Aydın Göç İdaresi’nde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan ayrıldı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.





Sınıra gelen mültecileri gümrük görevlilerinin, "Kapılardan geçemezsiniz fakat, ormanlık alandan sınırı aşabilirsiniz" diyerek yönlendirmesi dikkat çekti.





NTV yayınında konuşan bir mülteci "Kapılar açıldı denildi, otobüslerle buraya getirildik. Ancak sınır kapısından geçmemize izin verilmedi, jandarma istersek denizden geçebileceğimizi söyledi" dedi.