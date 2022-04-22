Devlet sattığı dağıtım şirketinden elektrik alamıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından sonra yapılan fahiş elektrik zamlarına tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun, evinin elektrikleri dün kesildi. Elektrik faturasını ödeyemedikleri için geçen yıl yaklaşık 4 milyon kişinin elektriğinin kesildiğini de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Kamunun da elektriksiz kalma durumunun olduğu ortaya çıktı.





2017’de açılan Mersin Şehir Hastanesi ve 2018’de faaliyet geçen Isparta Şehir Hastanesi elektrik alım ihalelerine giren olmayınca ihaleler iptal edildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı merkezlerinin iki defa elektrik ihalesine çıkmasına rağmen katılan olmadığını cumhuriyet.com.tr yazmıştı. Kamuya ait elektrik şirketlerinin özelleştirilmesinde imzası olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açtığı üç ihaleye de hiçbir şirket katılmadı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ayda 3 defa elektrik alımı için ihaleye çıktı ancak ihaleye giren olmayınca bakanlık elektrik almadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı kurumlar için elektrik enerjisi almak adına ekim ayından bu yana üç defa ihaleye çıkıldı. Ancak üç ihaleye de “teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” ihaleler mecburen iptal edildi.





DEFALARCA İHALEYE ÇIKILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 17 Eylül’de elektrik alım ihalesine çıktı. İhale 21 Ekim’de GİB’in Ankara’daki binasında yapıldı. Ancak ihaleye katılan olmayınca Kamu İhale Kurumu’na (KİK) ihalenin katılım olmaması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.





Maliye Bakanlığı, Ankara Defterdarlığı ve Ek Hizmet binalarına 2022 yılının tamamı için “serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı” için ihaleye gitti. İhale 25 Ekim’de Defterdarlık binasında yapıldı ancak buna da istekli çıkmayınca iptal edildi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarının binaları için ise 1 Ekim’de yeni yılda binaların elektriklerini almak için ihaleye çıkıldı. Yine 8 Kasım’da düzenlenen ihaleye katılım olmayınca iptal edildi.





VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARIN İHALESİNE DE TEKLİF VEREN ÇIKMADI

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliği ve valiliklere bağlı kaymakamlıklara elektrik alım işi oldu. 2022 yılında valilik ve kaymakamlıkların elektrik ihtiyacının karşılanması için 10 Aralık 2021’de yapılan ihaleye serbest piyasadan katılım olmayınca iptal edildi. Aynı ihale 18 Şubat’ta yeninden düzenlendi ancak bu ihaleye de katılan olmadı ve ihale tekrar iptal edildi.