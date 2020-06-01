Samanyolu Haber /Gündem / Devlet vatandaşı yine borçlandıracak: Kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi açıkladı /01 Haziran 2020 13:11

Devlet vatandaşı yine borçlandıracak: Kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi açıkladı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 4 yeni kredi paketi açıkladı.

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İhtiyaç, konut, taşıt ve turizmi kapsayan kredi paketleri ile düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlanacak.

"Normalleşme sürecine geçiş" ve "vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi" amacıyla açıklanan "Ekonomiye yeni destek paketi"nde konut alımlarında 12 ay geri ödeme olmazken taşıt kredilerinde de düşük faizler var.

Paketin bazı öne çıkan noktaları şöyle:
Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla banka müşterilerinin tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.
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