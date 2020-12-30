Devleti Cengiz ve Limak aydınlatacak!

Mehmet Cengiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı.





Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, kamu kurumları, üniversiteler ve bakanlıklar “2021 yılı için elektrik enerjisi alımı” ihalesi düzenledi.





HAZİNE’Yİ DE CENGİZ AYDINLATACAK





Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin elektrik enerjisi ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ile ihale bedelleri şu şekilde:





1) Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9 milyon 889 bin TL





2) Emniyet Genel Müdürlüğü: 45 milyon TL





3) Türkiye Büyük Millet Meclisi: 12 milyon 932 bin TL





4) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 3 milyon 424 bin TL





5) Çankırı Karatekin Üniversitesi: 3 milyon 405 bin TL





- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 6 milyon 247 bin TL





CUMHURBAŞKANLIĞI’NI LİMAK AYDINLATACAK





AKP’nin 18 yılda 42 milyar dolar (311 milyar TL) tutarından ihale ile dünyada ilk sıraya yerleştirdiği Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi de kamu kurumlarının milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı.





Şirketin aldığı baz ihaleler ve bedelleri şu şekilde:





1) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 1 milyon 547 bin TL





2) Hacettepe Üniversitesi: 23 milyon 74 bin TL





3) Orman Genel Müdürlüğü: 1 milyon 413 bin TL





4) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 2 milyon 872 bin TL





5) Sahil Güvenlik Komutanlığı: 13 milyon 356 bin TL





6) Bursa Yenişehir Havaalanı Müdürlüğü: 1 milyon 544 bin TL





7) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 1 milyon 663 bin TL





64 İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHALESİ DE LİMAK'A





Birgün gazetesinin haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in yazılı soru önergesine cevap veren Gençlik ve Spor Bakanlığı da 64 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik enerjisi ihalesini Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığını açıkladı.