Devleti soymada AKP modeli... Beş kuruş kira ödememişler





Birgün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 2017 ve 2018 yılı hesaplarının masaya yatırıldığı TBMM KİT Komisyonu toplantısında konuşan CHP Milletvekili Atilla Sertel, Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA’nın dört yıldır DHMİ’ye kira ödemediğini dile getirdi. İGA’nın, işlettiği İstanbul Havalimanı için DHMİ’ye ödemesi gereken yıllık kira bedelinin 1,1 milyar euro olduğu bildirildi. TBMM KİT Komisyonu’nda konuşan muhalefet milletvekilleri, işletmeden alınması gereken ancak Kovid-19 gerekçesiyle iptal edilen kira borcunun da güncel kur ile 9,28 milyar TL’ye karşılık geldiği ifade etti.





2018 yılında iki yıl süreyle kira erteleme imkanı sağlanan İGA, 2020 yılında da Kovid-19 gerekçesiyle kira ödemeyince, DHMİ’ye bugüne kadar hiç kira ödememiş oldu. CHP’li Atilla Sertel, İGA’nın silinen yıllık kira borcunun, esnafa verilen desteğin 2,5 katı olduğunu söyledi. Silinen borcun 9,28 milyar TL olduğunu belirten Sertel, “Esnafa sağlanan destek paketi 3,72 milyar TL. Şirketlere kıyak geçiliyor” diye konuştu.





Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), geçen ay İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’ya Kovid-19 salgını mücbir sebep kabul ederek, 2 yıl ek işletme süresi verdi. Kira ödemelerini de faiziyle birlikte 2024 yılına kadar erteledi.





İGA’yı işleten ve kira muafiyeti sağlanan Saray’a yakın firmalara geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 42 milyarlık ihalesi, pazarlık usulü ile verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı içerisinde hızlı tren, metro, tramvay yapım ve inşaat işlerinden oluşan projelerle ilgili ihalelerin neredeyse tamamının kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapıldı.

BOLDMEDYA.COM'un haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı ve DHMİ, geçen ay İstanbul Havalimanı’nı işleten Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA’nın kira ödemelerini Kovid-19 salgınını mücbir sebep kabul ederek, 2024’e kadar erteledi. İGA’nın zaten açıldığı 2018 yılından bu yana hiç kira ödemediği ortaya çıktı.