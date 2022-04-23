Samanyolu Haber /Ekonomi / Devleti soymanın yeni adı: Huzur hakkı /23 Nisan 2022 10:24

Devleti soymanın yeni adı: Huzur hakkı

Tam 18 bürokrat, Nijer, Sudan ve Özbekistan’da kurulan kamu işletmeleriyle mevcut maaşlarının yanında “huzur hakkı” da alıyor. Bu isimler arasında üç yerden ücret alan bürokratlar ile Cemil Çiçek’in oğlu da var.

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BirGün'den Hu¨seyin S¸imşek'şn haberine göre, milyonlarca yurttas¸ is¸ arama mu¨cadelesi verirken AKP’li isimler tek maas¸la yetinmeyerek birden c¸ok kurumdan gelen u¨cretleri cebine indiriyor. Yurt ic¸indeki kamu kurumlarından yo¨netim ve denetim kurulu u¨yelikleri kars¸ılıgˆı binlerce lira gelir elde eden yandas¸lar, artık yurtdıs¸ında kurulan is¸letmelerden de ek gelir elde ediyor. Birden fazla gelire kavus¸an bu¨rokratlar arasında, bir do¨nem TBMM’de memur olarak c¸alıs¸an Cemil C¸ic¸ek’in ogˆlu Ahmet C¸agˆrı C¸ic¸ek ve u¨c¸ ayrı go¨revde “hizmet veren” bu¨rokratlar da yer alıyor. Bazı bu¨rokratlar ise yurt ic¸indeki go¨revlerinin yanında yurt dıs¸ındaki iki ayrı is¸letmede birden go¨rev aldı.

Enerjiye dair hammadde arama ve aras¸tırma c¸alıs¸maları yapmakla go¨revli Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nu¨n Afrika ve Asya’da kurdugˆu is¸letmelerin, yandas¸ların yeni ek gelir kapısı oldugˆu ortaya c¸ıktı. Yurt dıs¸ındaki u¨c¸ is¸letmeyi Meclis gu¨ndemine tas¸ıyan ve c¸ift maas¸lı bu¨rokratları soran CHP C¸anakkale Milletvekili O¨zgu¨r Ceylan’a yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Do¨nmez, 18 bu¨rokratın yurtdıs¸ındaki is¸letmelerden “huzur hakkı” aldıgˆını ac¸ıkladı.

Bakan Do¨nmez, Nijer’de kurulan MTAIC ve Niger Mining Limited, Sudan’da kurulan MTA Company Limited ile O¨zbekistan’da kurulan MTA Tashkent Mining isimli s¸irketlerde yo¨neticilik yapan ve her yo¨netim kurulu toplantısında “huzur hakkı” adı altında u¨cret alan bu¨rokratların dokuzunun go¨revlerini su¨rdu¨rdu¨gˆu¨nu¨, 10 yo¨neticinin ise artık uluslararası is¸letmelerle bagˆının kalmadıgˆını ifade etti. Bakan Do¨nmez’in yanıtına go¨re, mevcut go¨revlerinin yanında uluslararası is¸letmeler aracılıgˆı ile huzur hakkı alan kamu go¨revlileri s¸u s¸ekilde:

Nijer MTAIC ve Niger Mining Limited S¸irketi Yo¨neticileri:

•S¸eref Kalaycı (2019’dan bu yana Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı – Eti Maden Y.K. U¨yesi)
•Ahmet Mahmut Kılıc¸ (Y.K. Bas¸kan Vekili – C¸ukurova U¨niversitesi O¨gˆretim U¨yesi)
•Leman C¸etiner (Y.K. U¨yesi – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı Daire Bas¸kanı – TKI· Y.K. U¨yesi)
•Cengiz Erdem (2019-2021 arası Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨ru¨ – Eski TTK Y.K. U¨yesi)
•Yasin Erdogˆan (2019-2021 arası Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨ru¨)


•Sudan MTA Company Limited S¸irketi Yo¨neticileri:

•Vedat Yanık (Bu yıldan itibaren Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı – MTA Genel Mu¨du¨ru¨)
•Cengiz Erdem (2018-2021 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨ru¨ – Eski TTK Y.K. U¨yesi)
•Ahmet C¸agˆrı C¸ic¸ek (2019’dan bu yana Y.K. U¨yesi – EPDK Y.K. U¨yesi – AKP’li Cemil C¸ic¸ek’in ogˆlu)
•Abdu¨lkadir Yılmaz (Bu yıldan itibaren Y.K. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)
•Muhammet Emin Ayaz (2018-2022 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)
•Mithat Cansız (2018-2019 Y.K. U¨yesi – Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı – Varlık Fonu Bas¸danıs¸manı)

•MTA Tashkent Mining S¸irketi Yo¨neticileri:

•Murat Zekeriya Aydın (2020’den bu yana Y.K. Bas¸kanı – Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı Enerji I·s¸leri Genel Mu¨du¨ru¨)
•Mehmet Go¨kay U¨stu¨n (2018- 2020 Y.K. Bas¸kanı – Aydem Enerji Y.K. U¨yesi – Eski Tu¨rkiye Elektrik Ticaret A.S¸ Y.K. U¨yesi)
•Veli Altundagˆ (Bu yıldan itibaren Y.M. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)
•Has¸im Agˆrılı (Bu yıldan itibaren Y.M. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)
•Vedat Yanık (2019-2022 Y.K. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨ru¨)
•Mu¨cahit O¨zdemir (2018-2020 Y.K. U¨yesi – DMO Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨r)
•Cevat Genc¸ (2018-2019 Y.K. U¨yesi - Maden ve Petrol I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Genel Mu¨du¨ru¨)
•Ercan Demiryu¨rek (2020-2021 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı mu¨fettis¸i)
•Ahmet O¨zgu¨ven (2021-2022 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)
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