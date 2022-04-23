Devleti soymanın yeni adı: Huzur hakkı

BirGün'den Hu¨seyin S¸imşek'şn haberine göre, milyonlarca yurttas¸ is¸ arama mu¨cadelesi verirken AKP’li isimler tek maas¸la yetinmeyerek birden c¸ok kurumdan gelen u¨cretleri cebine indiriyor. Yurt ic¸indeki kamu kurumlarından yo¨netim ve denetim kurulu u¨yelikleri kars¸ılıgˆı binlerce lira gelir elde eden yandas¸lar, artık yurtdıs¸ında kurulan is¸letmelerden de ek gelir elde ediyor. Birden fazla gelire kavus¸an bu¨rokratlar arasında, bir do¨nem TBMM’de memur olarak c¸alıs¸an Cemil C¸ic¸ek’in ogˆlu Ahmet C¸agˆrı C¸ic¸ek ve u¨c¸ ayrı go¨revde “hizmet veren” bu¨rokratlar da yer alıyor. Bazı bu¨rokratlar ise yurt ic¸indeki go¨revlerinin yanında yurt dıs¸ındaki iki ayrı is¸letmede birden go¨rev aldı.



Enerjiye dair hammadde arama ve aras¸tırma c¸alıs¸maları yapmakla go¨revli Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nu¨n Afrika ve Asya’da kurdugˆu is¸letmelerin, yandas¸ların yeni ek gelir kapısı oldugˆu ortaya c¸ıktı. Yurt dıs¸ındaki u¨c¸ is¸letmeyi Meclis gu¨ndemine tas¸ıyan ve c¸ift maas¸lı bu¨rokratları soran CHP C¸anakkale Milletvekili O¨zgu¨r Ceylan’a yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Do¨nmez, 18 bu¨rokratın yurtdıs¸ındaki is¸letmelerden “huzur hakkı” aldıgˆını ac¸ıkladı.



Bakan Do¨nmez, Nijer’de kurulan MTAIC ve Niger Mining Limited, Sudan’da kurulan MTA Company Limited ile O¨zbekistan’da kurulan MTA Tashkent Mining isimli s¸irketlerde yo¨neticilik yapan ve her yo¨netim kurulu toplantısında “huzur hakkı” adı altında u¨cret alan bu¨rokratların dokuzunun go¨revlerini su¨rdu¨rdu¨gˆu¨nu¨, 10 yo¨neticinin ise artık uluslararası is¸letmelerle bagˆının kalmadıgˆını ifade etti. Bakan Do¨nmez’in yanıtına go¨re, mevcut go¨revlerinin yanında uluslararası is¸letmeler aracılıgˆı ile huzur hakkı alan kamu go¨revlileri s¸u s¸ekilde:



Nijer MTAIC ve Niger Mining Limited S¸irketi Yo¨neticileri:



•S¸eref Kalaycı (2019’dan bu yana Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı – Eti Maden Y.K. U¨yesi)

•Ahmet Mahmut Kılıc¸ (Y.K. Bas¸kan Vekili – C¸ukurova U¨niversitesi O¨gˆretim U¨yesi)

•Leman C¸etiner (Y.K. U¨yesi – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı Daire Bas¸kanı – TKI· Y.K. U¨yesi)

•Cengiz Erdem (2019-2021 arası Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨ru¨ – Eski TTK Y.K. U¨yesi)

•Yasin Erdogˆan (2019-2021 arası Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨ru¨)





•Sudan MTA Company Limited S¸irketi Yo¨neticileri:



•Vedat Yanık (Bu yıldan itibaren Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı – MTA Genel Mu¨du¨ru¨)

•Cengiz Erdem (2018-2021 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨ru¨ – Eski TTK Y.K. U¨yesi)

•Ahmet C¸agˆrı C¸ic¸ek (2019’dan bu yana Y.K. U¨yesi – EPDK Y.K. U¨yesi – AKP’li Cemil C¸ic¸ek’in ogˆlu)

•Abdu¨lkadir Yılmaz (Bu yıldan itibaren Y.K. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)

•Muhammet Emin Ayaz (2018-2022 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)

•Mithat Cansız (2018-2019 Y.K. U¨yesi – Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı – Varlık Fonu Bas¸danıs¸manı)



•MTA Tashkent Mining S¸irketi Yo¨neticileri:



•Murat Zekeriya Aydın (2020’den bu yana Y.K. Bas¸kanı – Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı Enerji I·s¸leri Genel Mu¨du¨ru¨)

•Mehmet Go¨kay U¨stu¨n (2018- 2020 Y.K. Bas¸kanı – Aydem Enerji Y.K. U¨yesi – Eski Tu¨rkiye Elektrik Ticaret A.S¸ Y.K. U¨yesi)

•Veli Altundagˆ (Bu yıldan itibaren Y.M. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)

•Has¸im Agˆrılı (Bu yıldan itibaren Y.M. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)

•Vedat Yanık (2019-2022 Y.K. U¨yesi – MTA Genel Mu¨du¨ru¨)

•Mu¨cahit O¨zdemir (2018-2020 Y.K. U¨yesi – DMO Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨r)

•Cevat Genc¸ (2018-2019 Y.K. U¨yesi - Maden ve Petrol I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Genel Mu¨du¨ru¨)

•Ercan Demiryu¨rek (2020-2021 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı mu¨fettis¸i)

•Ahmet O¨zgu¨ven (2021-2022 Y.K. U¨yesi – Eski MTA Genel Mu¨du¨r Yardımcısı)