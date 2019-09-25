Devletin çivisi çıkmış! İsrafta yarışmışlar

Sayıştay, 2018 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda AKP iktidarında kamu kurumlarının hatalı işlemlerinin büyük zararlara neden olduğunu vurguladı. Rapora göre, sadece 2018 yılında ortaya çıkan hatalı işlemler nedeniyle devlet 142 milyar TL zarar etti.





33’ü genel bütçeli kamu idaresi, 92’si özel bütçeli idare, 35 özel bütçeli diğer idare, 2 sosyal güvenlik kurumu, 25 il özel idaresi, 184 belediye, bir mahalli idare birliği olmak üzere toplam 372 kamu idaresinin faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, yıllardır süregelen hatalı faaliyetler nedeniyle kamunun 2 trilyon 230 milyar 651 milyon 58 bin TL zarar ettiğini belirledi.





YARDIM YAPILAN DERNEKLER GİZLENİYOR





Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde 372 kamu idaresinin 220’sinin faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermediği görüldü. Harcamalara ilişkin denetleme mekanizmasını yok eden bu uygulamanın yanı sıra 134 kamu idaresinin ise yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere raporlarında yer vermediği ve bu kurumlar ile yardım miktarlarını gizlediği ifade edildi. Rapora göre ayrıca, 129 kamu kuruluşu ise sahip oldukları varlıklarını gizledi.





ÜÇ KURUMDA YÜZDE YÜZ SAPMA





Bazı kurumların hatalı işlemlerinin kamuya büyük zarar verdiğini ifade eden Sayıştay denetçilerine göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın başlangıç ödenekleri ile yılsonu gerçekleşmeleri arasında yüzde yüzlük sapma meydana geldi.