Samanyolu Haber /Politika / 'Sinan Ateş cinayeti devletin gücüyle örtbas edilmeye çalışılıyor' /26 Ocak 2023 10:03

'Sinan Ateş cinayeti devletin gücüyle örtbas edilmeye çalışılıyor'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sina Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığını anlatan Akşener, “Ülkemizde adaletin ne denli tahrip edildiği bir kez daha karşımıza çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasına Sinan Ateş cinayeti ile başlayan Akşener’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Başkentin göbeğinde aşağılık bir suikastle bir vatan evladına kıydılar. Şimdi de devletin gücünü kullanarak failleri örtbas etmeye uğraşıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Bu nasıl bir hukuk devletidir? Bu nasıl bir devlet yönretimidir?

Vicdanını da mı unuttun? Gözlerini kapa Sayın Erdoğan bir hayal et. (Sinan Ateş’in kızları) Bengisu da Banu Çiçek de torunlarınla yaşıt. Böyle bir cinayete kurban giden Allah muhafaza oğlunu düşün, damadını düşün. Torunlarının o tabutun arkasından ağlayamadan, “Baba, baba, baba” diye bağırışını hisset. Hisset sayın Erdoğan, hisset. Kapat gözlerini hisset.

2017’de referanduma gidildi. Kararları tek başına alman, her işi daha güzel yapmak için elindeki ayağındaki prangaların kaldırılmasını istedin, bu millet de evet dedi. Bengisuya borcun var, Banu Çiçek’e borcun var, Ayşe Ateş’e borcun var Sayın Erdoğan, Musa Ateş’e borcun var sayın Erdoğan.

Seçmeninin senelerce sana oy verip seni ayakta tutan, yeğeninin katilini bulmak devlet başkanı olarak görevin Sayın Erdoğan, görevin.
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