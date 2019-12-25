Samanyolu Haber /Gündem / Devleti kötü gösterdin diye doktora soruşturma açıldı /25 Aralık 2019 10:12

Devleti kötü gösterdin diye doktora soruşturma açıldı

Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Koray Kırbıyık poliklinik kapısına, “Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur” yazısı astığı için hakkında soruşturma açıldı.

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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde K.B.B. Uzmanı Dr. Koray Kırbıyık hakkında soruşturma başlattı. Doktor Kırbıyık, poliklinik kapısına “Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur” yazısı asmış ve söz konusu yazı sosyal medyada yayılmıştı.


 
Çerkezköy Devlet Hastanesi kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Koray Kırbıyık, iddiaya göre, poliklinik kapısına, ‘Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur’ ile ‘Kapı otomatiktir lütfen zorlamayınız’ yazısı astı.

Yazıyı görenlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hareket geçti


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