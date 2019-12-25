Devleti kötü gösterdin diye doktora soruşturma açıldı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde K.B.B. Uzmanı Dr. Koray Kırbıyık hakkında soruşturma başlattı. Doktor Kırbıyık, poliklinik kapısına “Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur” yazısı asmış ve söz konusu yazı sosyal medyada yayılmıştı.









Çerkezköy Devlet Hastanesi kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Koray Kırbıyık, iddiaya göre, poliklinik kapısına, ‘Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur’ ile ‘Kapı otomatiktir lütfen zorlamayınız’ yazısı astı.





Yazıyı görenlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hareket geçti







