Devletin özel üretim şifreli telefonu Mısırlı işadamı Usame Kutup’a verilmiş!

Dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın mahkeme kararı ile dinlenen hattından aradığı Kutub’tan dönemin Başbakanı Erdoğan’ı 3 dakika sonra şifreli hattan aramasını istiyor. “Sana telefonu nasıl kullanacağını öğrettiler mi” diye soran Doğan’a, Mısırlı iş adamı hangi düğmelere basacağını söylüyor.





















25 Aralık dosyasının kilit ismi Kutub, bir dönem BM’nin terör listesine giren Suudi işadamı Yasin El Kadı ile 2013’te İstanbul Merter’de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelmişti.













Başbakanlık korumalarının yaralandığı kazada işadamı direk Erdoğan’ı arayarak yardım istemişti.













Nordic Monitor haziran ayında trafik kazası dosyasının nasıl hasıraltı edildiğinin ve Kutub ile El Kadı’nın dosyadan nasıl çıkarıldığının belgelerini yayınlamıştı.













25 Aralık dosyasında yer alan bilgilere göre Etiler’de bulunan Polis Okulu, Bilal Erdoğan’ın gizlice sahibi olduğu şirkete devredilerek, Kadı-Kutub ortaklığı ile imara açılacaktı. Polis Okulu iddiaları doğrularcasına 2015 yılında kapatıldı ve arazisi satıldı.