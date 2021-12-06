Samanyolu Haber /Politika / Devletin parasıyla yapıldı… AKP’lilerin arka bahçesi oldu /06 Aralık 2021 11:13

Devletin parasıyla yapıldı… AKP’lilerin arka bahçesi oldu

CHP Elazığ İl Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan ‘İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin İl Özel İdaresi tarafından değil AKP’li milletvekilleri ve yöneticileri tarafından kurulan ‘İpekyolu Vakfı' tarafından yönetildiğini iddia etti.

SHABER3.COM

Elazığ İl Genel Meclisi'nin CHP'li meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen Gençlik Merkezinin AKP'li yönetici ve vekiller tarafından kurulan bir ‘İpekyolu' vakfı tarafından yönetildiğini ileri sürdü.

 “KAMU YATIRIMINI AKP'LİLER YÖNETİYOR”

İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Gençlik merkezinin AKP'li milletvekilleri ve yöneticileri tarafından yönetildiğini belirten CHP'li Mahmut Okçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz döneminde orman arazisi olan yere eğitim için kullanılacak diye verildi.

* Sonrasında AKP'li vekillerin teşebbüsleriyle Spor Toto ve diğer kamu kuruşlarından kamu yatırımı olarak kullanılan ve Elazığ İl Özel İdaresine ait olan yeri İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi yaptılar.

* Buraya kadar her şey normal ve bu yatırımı bizde önemsedik. Birçok kez mecliste de dile getirdiğimiz ve sonrasında endişelerimizde haklı çıktığımız projenin bittikten sonra akıbetiyle ilgiliydi.

* Bu gençlik merkezinin kim ya da kimler tarafından yönetileceğini defalarca sorduk. Sonrasında İpekyolu isimli bir vakıf kurdular.

* AKP Elazığ milletvekili Sayın Metin Bulut'unda aralarında bulunduğu vakfın mütevelli heyetinde AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz,  Metin Bulut'un danışmanı Hüseyin Sezgin Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Hakan Karabulut isimli biri ve AKP Genel Merkezinde avukat olarak çalışan bir kişi olmak üzere 5 kişilik bir yönetim oluşturduklarını öğrendik.

“ÖZEL İDARENİN UHDESİNDE OLAN ŞİRKETİN VAKIFLA HAREKET ETMESİ SUÇTUR”

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinin işletme hakkını İl Özel İdaresine bünyesinde olan Yatırım A.Ş.'de. Ancak buna rağmen gençlik merkezi AKP'liler tarafından yönetiliyor.

*Devletin kurumu olan İl Özel İdaresinin kurmuş olduğu Yatırım A.Ş. bir vakfın altında eziliyor.

*Kaldı ki özel idarenin uhdesinde olan şirketin vakıfla hareket etmesi yasal olarak suçtur. Bu gençlik merkezi şeffaf olmayan bir şekilde yönetiliyor bu açık ve net bir şekilde ortadadır. Devletin parasıyla yapılan gençlik merkezinin AKP'liler tarafından kurulan korsan bir vakıf tarafından yönetilmesini kabul etmiyoruz.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devletin parasıyla yapıldı… AKP’lilerin arka bahçesi oldu Sonraki Haber >>

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:00:08