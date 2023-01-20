"Devletin yalakasıyım" demişti, bakanlık konuşmacı olarak çağırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, TV ünlüsü Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine” konu başlıklı söyleyişe konuşmacı olarak çağırdığı ortaya çıktı. Bakanlık, Hakan Ural’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik için yurttaşlara SMS gönderirken etkinliğin afişleri de bastırıldı.







BirGün'ün ulaştığı bakanlık çalışanları, "Kendimizi aşağılanmış hissettik" dedi.





Bakanlığın Hakan Ural’ı çevre ve medya konulu etkinliğe konuşmacı olarak davet etmesi büyük tepki çekti.





Sosyal medyada tepkilerini dile getiren yurttaşlar, şunları yazdı:





>> Başka kimseyi bulamadınız mı?





>> Ne çevreden anlar ne medyadan… Hangi birikimle çağırdınız?





>> Şaşıracağımız bir şey kalmadı derken her gün çıta yükseğe konuyor.





>> Çevre felaketlerine kayıtsız kalan bir bakanlıktan bu beklenir. Şaşırmıyoruz.





Diğer yandan Hakan Ural'ın bu programa katılmak için bir ücret alıp almadığı, ya da ücret aldıysa bile ne kadar aldığı bilinmiyor.



