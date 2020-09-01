Samanyolu Haber /Gündem / Devletinden.com: Daha pahalısı yok! /01 Eylül 2020 09:59

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Saadet Partisi, geçtiğimiz günlerde zam gelen 'Özel Tüketim Vergisi' ile ilgili video yayınladı.

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Reklam konseptiyle hazırlanan video, "Düşük vergili araç isteyen aramasın! Bu ilana göz at. http://devletinden.com Daha pahalısı yok!" ifadeleriyle paylaşıldı:

''Araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? İşte size fırsat: devletinden.com'dan yüksek ÖTV'li araç. Yüzde 220 rekor ÖTV oranıyla gümrük girişi 150 bin lira olan 2.0 ve üzeri otomobilleri, 600 lira TRT payı, 330 bni lira ÖTV, 86 bin 508 lira KDV olmak üzere toplam 567 bin 108 liraya satışa sunuyoruz. 

2002-2019 yılları arasında araç vergilerinden tam 160,9 milyar lira vergi topladık. Üretmediğimiz araçlardan, üretenden daha çok kazanıyoruz. 

Hemen devletinden.com'a gelin, gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın, devletinden.com, daha pahalısı yok."   

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