Samanyolu Haber /Gündem / Devlette büyük zaaf: Sahte diploma çetesinin kullandığı 270 e-İmza kimin? /04 Ağustos 2025 11:03

Devlette büyük zaaf: Sahte diploma çetesinin kullandığı 270 e-İmza kimin?

Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturması, Türkiye’deki dijital güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Aralarında BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, YÖK ve Emniyet yetkililerinin de bulunduğu 270 üst düzey kamu görevlisinin e-imzalarının sahte evraklarla ele geçirildiği ortaya çıktı.

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İddianameye göre, 14 üniversitenin öğrenci işleri, YÖK, Göç İdaresi ve Narkotik Şube gibi kurumların yöneticileri adına sahte e-imzalar üretildi.

Normalde yüz yüze başvuru ve sıkı doğrulama süreçleri gerektiren e-imza sistemi, sahte belgelerle bypass edildi. Bu durum, insan kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlarda istismar endişelerini artırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre sahte e-imzaların Türktrust ve E-imzatr gibi şirketler üzerinden üretildiği belirlendi.

TSK DETAYI
Türktrust’un TSK Elele Vakfı iştiraki olması dikkat çekerken, şebekenin bu firmalara ödeme yaparak e-imza aldığı tespit edildi.

İddianamede, şebeke liderlerinden Ziya Kadirlioğlu’nun daha önce dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından yargılandığı, Ayhan Ateş’in ise 400’den fazla kişinin sahte diplomalarla akademiye yerleştirildiğini iddia ettiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı ise, bu iddiayı yalanladı.

SAHTE E-İMZALARI ÜRETİLENLER
Karar'dan Büşra Cebeci'nin haberine göre, sahte e-imzaları üretilen bazı isimler:

BTK Başkanı A.K.

BTK Başkan Yardımcısı B.K.

YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı S.İ.

EGM Narkotik Başkomiser S.D.

Göç İdaresi Uzman G.T.

Ankara Nüfus Müdürü M.G.

Turkcell yöneticisi A.Ö.
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