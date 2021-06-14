AKP'den alacağını tahsile edemeyen vergi rekortmeni fakirlik belgesi aldı

Bartın’da 2015-2016 yıllarında vergi rekortmenleri listesinde bulunan iş insanı Mehmet Bulut, devletten alacaklarını tahsil edemediğini ileri sürdü. Mal varlığı üzerinde haciz bulunan Bulut, pandemi döneminde iş yapamadığını belirterek ‘ibret olsun’ diye fakir belgesi aldı. AKP’den de istifa ettiğini açıklayan Bulut, “Devlet 5 müteahhide yardım edip borçlarını silerken bizleri unuttu” dedi.







1999 yılında, inşaat işleri yaparak ticaret hayatına başlayan Trabzonlu iş insanı Bulut, Bartın-Zonguldak-Düzce üçgeninde aldığı devlet ihaleleriyle hızla büyüyerek milyonlarca lira ciroya ulaştı.





Bartın’da üniversite, Devrek ve Çaycuma’da belediye binaları, Zonguldak’ta Özel İdare binası, Amasra’da konutlar üreterek özel projelere de imza atan iş insanı Bulut, 2015 yılında Bartın vergi rekortmenleri listesine üçüncü sıradan girerek Maliye Bakanlığı’ndan teşekkür beratıyla ödüllendirildi.





2016’daki vergi rekortmenleri listesinde ise 6. olan iş insanı Bulut, 2018 yılında yaşanan Rahip Andrew Brunson kriziyle doların yükselmesi nedeniyle işlerinin bozulduğunu ve 18 devlet kurumundan alacağı olan 13.5 milyon TL’yi tahsil edemediğini söyledi.





Sözcü’nün haberine göre, Koronavirüs salgını döneminde, borçlarını ödeyemeyince, yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, yaklaşık 40 milyon liralık haciz işlemlerine maruz kaldığını söyleyen Bulut, bütün mal varlığının üzerinde haciz kararı bulunduğunu geçinemediğini belirterek mahalle muhtarına fakir kağıdı almak için başvuru yaptı.





“SEBEP OLANLARI ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ”





Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yardımlarından da faydalanan Mehmet Bulut, sosyal medya hesabından, aldığı fakir kağıdını ve vergi rekortmeni ödülünü paylaştı, şu ifadeleri kullanarak AKP’den istifa ettiğini açıkladı:





“20 yıllık ticari hayatımızın Brunson ekonomik krizine kurban edilen ülkemizin sahipsiz iş adamının 3 yılda gelinen hazin sonu. Dik yürüyeceğiz eğilmeyeceğiz! Sebep olanları Allah’a havale ediyoruz.”





”Devlet 5 müteahhide yardım edip borçlarını silerken bizleri unuttu. Çeklerim yazılmaya başlandı. Banka teminat mektupları yandı. Devlet alacağımı vermedi. Hacizler kapıya dayandı. Şu an yaklaşık 40 milyon lira olan mal varlığıma haciz geldi. Pandemi de son noktamız oldu” diyen üç çocuk babası Mehmet Bulut, borçlarının yapılandırılmasını istedi.





“Mal varlığım var ama gelir yok. Muhtara başvuru yaptım. Sonra da fakir kağıdı verdiler. İbret olsun diye bu ödülümü ve fakir kağıdını sosyal medyada paylaştım” diyen Bulut, ”Biz vergi kaçırmadık, çalmadık. Adında adalet olan partide adalet olsaydı ben ve benim gibi onlarca kişi bu durumda olmazdı” dedi.





“BRUNSAN KRİZİNE 30 YILIMI, ALACAKLIMIZI, İŞÇİMİZİ KURBAN ETTİNİZ”





Mehmet Bulut, Facebook hesabından ise şu paylaşımda bulundu:





“Susmalı mıyım ya da intihar mı etmeliyim? Beni temsil eden 600 vekile sesleniyorum. Verdiğim vergilerden maaşınıza 1 kuruş geçti ise, devletin yaşattığı mağduriyet ile batırılan 500 kişiye iş aş ekmek veren bir iş insanı olarak sizlere sesleniyorum, hapisle borç ödenmez. Çek yasasına düzenlemeyi acilen milletin vekilleri kendi iradeleri ile yapmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını beklemeyin 2012’de söylediğini bugün unutabiliyor. Bu dünyanın öteki tarafı da var hakkımı mağduriyetime neden olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yani devletimize helal etmiyorum. Brunson krizine 30 yılımı, nice çalıştığımız firmayı, alacaklımızı, işçimizi, kurban ettiniz…”