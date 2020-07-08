Samanyolu Haber /Gündem / Devletten devlete, 'devletin her istediğini yapmayın' talimatı /08 Temmuz 2020 11:43

Devletten devlete, 'devletin her istediğini yapmayın' talimatı

Sağlık Bakanlığı bir yazıyla, Covid-19 tarama testleri için sınırlamaları hatırlattı

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı tarafından yollanan "Covid-19 testlerinin tarama amaçlı kullanımı" konulu bir yazıda sağlık kuruluşlarına, kurumlardan gelen test taleplerini karşılamamaları talimatı verildi.

"Çeşitli illerde kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik, meslek birlikleri, federasyon, sendika vs. kurum ve kuruluşların Covid-19 testlerinin yapılmasını talep ettikleri anlaşılmaktadır" denilen yazıda, Covid-19 tanı algoritma rehberine göre belirtilen şikayet ve hastalık belirtileri olmaya kişilere, tarama amaçlı test yapılmasının uygun olmadığı söylenerek, buna göre gereğinin yapılması isteniyor.
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