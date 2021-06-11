Devletten geçim yardımı alan zengin Türk aileye Fransa'da tarihi ceza

Ülkenin batısındaki Lorient şehrinde pazartesi günü görülen davada çiftin 2016 ve 2017 yıllarında ülkede geliri olmayanlara verilen Etkin Dayanışma Geliri (RSA) adlı devlet yardımından toplam 45 bin euro aldığı ortaya çıktı. Bu süreçte hesaplarında 500 bin euro bulunduğunu fark eden vergi dairesi ise vergi beyannamesinde yaklaşık 300 bin euroluk bir eksiklik olduğunu tespit etti.







Euronews'in Ouest France'dan aktardığı habere göre vergi dairesinin ortaya çıkardığı hesaplardaki anormallikler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında Türk asıllı çifte ait 11 banka hesabı bulundu. Hesapları yalanlamayan aile babası, mahkemedeki davasında Almanya'da inşaat şirketi sahibi kardeşinin satış gerçekleştirmek için kendisinden bu hesapları açmasını istediğini ifade etti. Bu işlemlere dair hiçbir faturanın bulunmadığını belirten kişi, fatura istenmesinin gerektiğinden "haberi olmadığını" fakat faturasız çalışmanın yasak olduğunu "öğrendiğini ve dersini aldığını" mahkeme önünde ifade etti.





Hapis ve 400 bin euroluk vergi cezası







Savcılık ise hesaplardaki tüm faturasız işlemlere rağmen çiftin devlet yardımı alabilmek için gereken tüm belgeleri sunduğunun altını çizerek ülkedeki en düşük gelirlilere verilen yardımı almayı "başardıklarını" belirtti. Mahkeme duruşmanın ardından aile babasını 18 ay, eşini ise 6 ay ertelenmiş hapis cezalarına çarptırdı.





Devletten yardım olarak alınan 45 bin euroyu geri ödeyecek çiftten vergi dairesi de yaklaşık 400 bin euroluk bir vergi cezası talebinde bulunabilir.