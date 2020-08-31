Samanyolu Haber /Gündem / Devletten maaş alan 15 Temmuz Gazisi sayısı her yıl artıyor /31 Ağustos 2020 15:39

Devletten maaş alan 15 Temmuz Gazisi sayısı her yıl artıyor

Devletin üst kademesinin verdiği bilgilerde Devletten Gazi maaşı alan 15 Temmuz gazisi sayısı her yıl değişiyor.

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15 Temmuz’da Şerife Boz adlı bir kadının mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim’e çıktığı yolundaki fotoğraflı haberin ‘kurgu’ olduğunun ortaya çıkmasından sonra şimdi de 15 Temmuz gazileriyle ilgili rakamlarda çelişki ortaya çıktı. Cumhurbaşkanından devletin farklı kurumlarına kadar açıklanan rakamlarda çelişkiler var. Rakamlar zaman zaman 500 kişilik farklar oluşturuyor.

Cumhuriyet gazetesi manşetinde, “Kim bu 500 kişi” başlıklı haberde yayınlanan rakamlar şöyle:

“15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine karşın gazi sayısı, AKP yöneticileri ve devletin üst kademeleri tarafından her yıl farklı açıklandı.

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Temmuz 2016’da yaptığı açıklamada, 29 Temmuz itibarıyla 237 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 191 kişinin de yaralandığını açıkladı.

-Erdoğan, 15 Temmuz 2017’de, yani darbe girişiminden bir yıl sonra ise 250 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 193 kişinin ise gazi olduğunu belirtti.

-Erdoğan’dan 5 ay sonra, Aralık 2017’de, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 bin 703 kişinin gazi olduğunu açıkladı.

 
Erdoğan’ın açıklamasının üzerinden 5 ay, darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçmesine karşın gazi sayısının yaklaşık 500 kişi artması dikkat çekmişti.

-Kaya’nın, gazi sayısını 2 bin 703 olarak açıklamasından 7 ay sonra, açıklanan gazi sayısı bu kez azaldı. Dönemin AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 15 Temmuz 2018’de, 2 bin 194 kişinin gazi olduğunu söyledi. Ancak karışıklık bitmedi.

-Erdoğan, Nisan 2019’da yaptığı açıklama ile gazi sayısının 2 bin 193 olduğunu söylerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 Temmuz 2019’da, 15 Temmuz gecesi 2 bin 731 kişinin gazi olduğunu belirtti.

-Selçuk, 15 Temmuz 2020’de ise gazi sayısını 2 bin 734 olarak açıkladı. Ancak, aynı gün açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazi sayısının 2 bin 194 olduğunu kaydetti.


 
-Öte yandan, mütevelli heyetinin 26 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla faaliyetine başlayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 1 Temmuz 2020’de yaptığı açıklama ile ‘nisan, mayıs ve haziranda biner lira maddi destek sağlanan 15 Temmuz gazisi sayısının 2 bin 734 olduğunu’ belirtti.

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 9 Temmuz 2020’de açtığı ve 15 Temmuz’a ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede gazilerin adları paylaşıldı. Sitede, adı paylaşılan gazi sayısının 2 bin 730 olması ise dikkat çekti.
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