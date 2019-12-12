Devrik Bolivya lideri Evo Morales'ten Arjantin kararı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Solá, Bolivya’daki askeri darbenin ardından ülkesini terk etmek zorunda kalan Evo Morales’in artık Arjantin’de siyasal sığınmacı olarak bulunacağını açıkladı. Darbeden sonra Meksika’ya iltica eden Morales geçen haftasonu Küba’ya gitmişti. Morales bugün Bolivya’ya sınırı bulunan Arjantin’e ayak bastı.





MORALES: GÜÇLÜ VE CANLIYIM





Bolivya’daki askeri darbenin üzerinden bir ay geçti. Darbenin ardından Meksika’ya geçen Morales bugün Arjantin’e varmasının ardından yaptığı açıklamada “Bir ay önce, hayatımızı kurtaran kardeş ülke Meksika'ya geldim, o sırada üzgün ve kırılmış bir haldeydim. Şimdi Arjantin'e geldim, yoksullar için savaşmaya devam etmek ve Büyük Ülkeyi birleştirmek için güçlü ve canlıyım. Meksika ve Arjantin’e destekleri ve dayanışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.