Samanyolu Haber /Dünya / Devrik Bolivya lideri Evo Morales'ten Arjantin kararı /12 Aralık 2019 20:15

Devrik Bolivya lideri Evo Morales'ten Arjantin kararı

Bolivya'da askeri darbe sonrasında görevini bırakan Evo Morales'in bundan sonra Arjantin'de siyasi sığınmacı olarak hayatına devam edeceği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Solá, Bolivya’daki askeri darbenin ardından ülkesini terk etmek zorunda kalan Evo Morales’in artık Arjantin’de siyasal sığınmacı olarak bulunacağını açıkladı. Darbeden sonra Meksika’ya iltica eden Morales geçen haftasonu Küba’ya gitmişti. Morales bugün Bolivya’ya sınırı bulunan Arjantin’e ayak bastı.

MORALES: GÜÇLÜ VE CANLIYIM

Bolivya’daki askeri darbenin üzerinden bir ay geçti. Darbenin ardından Meksika’ya geçen Morales bugün Arjantin’e varmasının ardından yaptığı açıklamada “Bir ay önce, hayatımızı kurtaran kardeş ülke Meksika'ya geldim, o sırada üzgün ve kırılmış bir haldeydim. Şimdi Arjantin'e geldim, yoksullar için savaşmaya devam etmek ve Büyük Ülkeyi birleştirmek için güçlü ve canlıyım. Meksika ve Arjantin’e destekleri ve dayanışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.
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