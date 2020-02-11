Samanyolu Haber /Gündem / Devrik diktatörü Lahey'e teslim edecekler /11 Şubat 2020 17:18

Devrik diktatörü Lahey'e teslim edecekler

Sudan’ın kitlesel protestolar sonrası ordu tarafından görevden alınan eski devlet başkanı Ömer el Beşir’in yargılanmak üzere Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) teslim edileceği açıklandı.

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UCM, Beşir’i Darfur’da işlenen soykırım, savaş suçları ve insanlığa suçlar nedeniyle uzun zamandır suçluyordu. Beşir hakkında 2009 ve 2010 yıllarında uluslararası tutuklama kararları çıkarılmıştı.

Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kürdistan24'ün aktardığına göre, Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.

Sözcü, teslim edilmesinde anlaşılan isimler arasında Beşir’in yanı sıra eski Savunma ve İçişleri Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin, eski Kuzey Kurdufan Valisi Ahmed Harun, milis gücü liderlerinden Ali Kuşib'in de bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2009'da dönemin Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında Darfur'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.
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