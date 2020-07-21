Samanyolu Haber /Dünya / Devrik diktatörün idam istemli yargılaması başladı /21 Temmuz 2020 14:35

Devrik diktatörün idam istemli yargılaması başladı

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir ve destekçilerinin 1989 yılında darbe yaparak iktidara gelmekle suçlandığı dava başladı. El Beşir’in ölüm cezası alabileceği belirtiliyor.

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Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in müttefikleri ile birlikte 1989 yılında darbe yaparak iktidara gelmekle suçlandığı davanın görülmesine bugün başlandı. 76 yaşındaki el Beşir'in suçlu bulunması halinde 1989 yılında seçimle iş başına gelmiş Başbakan Sadık el Mehdi hükümetini devirmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

DW Türkçe'de yer alan haberde Sudan devlet televizyonu Hartum'daki mahkemede hakimlerin duruşmayı başlattığı görüntüleri yayınladı. 28 sanıklı davada sanıklar arasında el Beşir'in destekçisi eski askerler, eski bakanlar ve valilerin yer aldığı belirtiliyor. Ağır silahlı polislerin mahkeme binasını korumaya aldığı bildiriliyor.

Mahkeme Başkanı Issam el Din Muhammed İbrahim, "Mahkeme 28 sanığın her birini dinleyecek ve her bir sanığa kendisini savunma fırsatı verecek" şeklinde konuştu.

Sanıklar mahkeme salonunda demir kafeste tutulurken, mahkeme salonu dışında yakınları slogan attı.

El Beşir UCM'ye teslim edilebilir

Hartum'daki darbe davası Sudan'ın geçiş hükümetinin uluslararası topluma tekrar katılma umuduyla girdiği reform süreci esnasında başladı.

Hartum hükümeti el Beşir'i, 2000'li yıllarda Darfur bölgesinde yaşananlardan dolayı da Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edeceğini taahhüt ediyor. El Beşir UCM tarafından "soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanıyor.

Darbeyle devrildi

Sudan'da, artan fiyatlar ve gıda sıkıntısı nedeniyle Aralık 2018'de başlayan protestolar kısa süre içinde el Beşir'in istifasının istendiği gösterilere dönüşmüştü. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırılmaya çalışılan eylemlerde onlarca Sudanlı hayatını kaybetmiş, yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten el Beşir aylarca süren gösteriler sonrası devreye giren Sudan ordusu tarafından geçen yıl Nisan'ında askeri darbeyle devrilmişti. Ülkede daha sonra ise ordu ve sivil muhalefet ortaklığında bir geçiş hükümeti kurulmuştu.
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