Samanyolu Haber /Dünya / Devrik lider Esad'a bir şok da eşinden: Rus mahkemesine başvurdu /19 Aralık 2024 20:12

Devrik lider Esad'a bir şok da eşinden: Rus mahkemesine başvurdu

Rusya'ya kaçan Beşar Esad'a bir şok da eşi Esma Esad'dan geldi. Esma Esad'ın Moskova'daki yaşamından mutsuz olduğu ve Londra'ya gitmek için boşanmak istediği bildirildi.

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Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif grupların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından ailesi ile birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçan Beşar Esad’ın bir şokla daha karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Esad’ın 24 yıllık eşi Esma Esad’ın boşanma davası açmaya hazırlandığı bildirildi. Esma Esad’ın Moskova’daki yaşam koşullarını beğenmeyerek Londra’ya gitmek istediği kaydedildi.

ESAD'A BÜYÜK KISITLAMALAR

Esma Esad’ın Rus mahkemesine başvurduğu ve Moskova’dan ayrılabilmek için özel izin talep ettiği öne sürülürken, mahkemenin henüz net bir karar vermediği belirtildi. Beşar Esad’ın sığınma talebinin kabul edilmiş olmasına karşın, sıkı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ve Moskova’yı terk etmesinin ve siyasi faaliyette bulunmasının kesin olarak yasaklandığı bildirildi.

Esad’ın mal varlığının da Rus makamları tarafından dondurulduğu bildirilirken, bu durumun Esad ailesinin maddi gücünü sınırlamak adına alınmış dikkat çeken bir tedbir olarak kayıtlara geçti.

Esma Esad’ın Londra’ya gitme talebinin kabul edilmesi durumunda Esad ailesinin Rusya’daki konumunun daha da zayıflayabileceği belirtiliyor.
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