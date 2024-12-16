Devrik lider Esad'dan ilk açıklama: Şam'ı nasıl terk ettiğini açıkladı





'KOŞULLAR İLETİŞİMİ KESTİ'





'9 ARALIK'A KADAR ŞAMDAN AYRILMADIM'





KENDİNİ ÖVDÜ





'MAKAM BOŞ BİR HALE GELDİ'

Moskova'ya kaçmasından beri ilk kez, devrik firari Beşar Esad resmi bir açıklama yayımladı. Moskava'da yazılan ve Suriye Başkanlığı'nın resmi Telegram hesabında yayımlanan yazı, bugünün tarihin taşımakta.Açıklamanın altında, "Arap ve uluslararası haber ajansları yoluyla bu açıklamayı duyurmak mümkün olmadı. Mümkün olan tek yol, eski Başkanlığı'n sosyal medya hesapları kullanmak oldu" ifadesi geçti.'Başkan Beşar Esad'ın Suriye'den Ayrılmasıyla İlgili Şartlar Üzerine Açıklama' başlığı altında verilen açıklamanın tamamı, aşağıdaki gibidir:"Suriye'ye terörün yayılması ve 7 Aralık 2024 Cumartesi akşamı başkent Şam'a ulaşmasıyla birlikte, Suriye Devlet Başkanı'nın kaderi ve akıbeti hakkında sorular gündeme geldi. Bu durum, gerçeği yansıtmayan karmaşık ve yalan hikayelerden bir ağ kurdu ve uluslararası terörizmin 'Suriye'nin kurtuluş devrimi' kisvesi altında kurulmasına zemin hazırladı.'"Milletimizin hayatında, gerçeğin bir yeri olması gereken bu tarihi anda, kısa bir açıklama ile netlik kazandırılması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Güncel koşullar nedeniyle iletişimin tamamen kesilmesinden dolayı bir açıklama yapılamamıştır. Bu kısa açıklamanın hedefi, o gün yaşananların anlatımını sağlamaktır. Bununla ilgili ayrıntılara daha sonra, fırsat doğduğunda değineceğim.""Her şeyden önce, söylendiği gibi planlı bir şekilde ülkeyi terk etmedim, çatışmaların son saatlerinde de ayrılmadım. Aksine, 8 Aralık 2024 Pazar günü erken saatlere kadar Şam'da görevlerimi yerine getirdim. Teröristlerin Şam içinde yayılmasıyla birlikte, Rus dostlarımla koordinasyon içinde, savaşı oradan takip etmek amacıyla Lazkiye'ye geçtim. Sabah saatlerinde Hmeymim üssüne ulaştığımda, Suriye kuvvetlerinin tüm cephe hatlarından çekildiği, son ordu mevzilerinin düştüğü ve bölgedeki saha durumunun giderek kötüleştiği ortaya çıktı. Rus askeri üssüne yönelik saldırılar, insansız hava araçlarıyla daha da yoğunlaştı. Üsten herhangi bir yöne hareket etmenin imkansızlığı ışığında, Moskova üs komutanlığından, 8 Aralık Pazar akşamı Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, derhal Rusya'ya tahliye işlemlerinin güvence altına alınması teklifi geldi. Bu durum, son askeri mevzilerin düşüşü ve ardından diğer devlet kurumlarının felce uğramasıyla birlikte gerçekleşti.""Bu olaylar sırasında, sığınma ya da istifa konusu ne benim tarafımdan ne de başka bir kişi veya tarafça gündeme getirildi. Tek sunulan seçenek, terör saldırısına karşı mücadeleye devam etmek oldu.""Bu bağlamda şunu vurgulamak isterim ki; savaşın ilk gününden bu yana ülkesinin kurtuluşunu kişisel kurtuluşuyla takas etmeyi reddeden ve halkını güvenceler karşılığında satmayı reddeden bir kişi oldum, aynı zamanda ordusunun subay ve askerleriyle ön cephelerde, teröristlere karşı yalnızca onlarca metre uzaklıkta, çatışmanın en sıcak ve tehlikeli noktalarında bulunan bir kişi oldum. Savaşın en zor yıllarında ülkesini terk etmeyen, ailesi ve halkıyla birlikte terörist bombardımanlara ve başkentin birden fazla kez teröristler tarafından ele geçirilme tehlikesine karşı duran kişi de bendim. Filistin ve Lübnan'daki Suriye dışı direnişi terk etmeyen ve yanında duran müttefiklerine sadık bir kişi, halkını ve ordusunu terk eden ya da onlara ihanet eden bir kişi olamaz.""Kendi kişisel çıkarları için makam peşinde koşan biri olmadım; aksine, desteğini adanmış bir halktan alan bir ulusal projenin sahibi olarak hareket ettim. O halkın iradesinin kesinliğini ve devletini korudum, kurumlarını ve tercihlerini son ana kadar savundum. Devletin teröristlerin eline düşmesi ve hükümetin işlevselliğinin kaybolmasıyla, makamın kendisi boş ve anlamsız hale geldi. Bu, hiçbir şekilde Suriye'ye ve halkına olan köklü ulusal bağlılığı terk ettiğim anlamına gelmiyor; bu bağlılık, konumdan ya da koşullardan etkilenmeyen, Suriye'nin özgür ve bağımsız olarak geri döneceği umuduyla dolu kalıcı bir bağlılıktır.'