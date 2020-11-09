Samanyolu Haber /Dünya / Devrik lider ülkesine geri döndü /09 Kasım 2020 23:31

Devrik lider ülkesine geri döndü

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'nın bir süre önce Arjantin'e geçen eski devlet başkanı Evo Morales'in ülkeye döndüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçen yıl istifasının ardından 11 aydır siyasi sığınmacı statüsüyle bulunduğu Arjantin'inden bugün kara yoluyla ülkesi Bolivya'ya geri döndü.

Arjantin'in Bolivya sınırındaki Jujuy eyaletine bağlı La Quiaca şehrine dün ulaşan Morales, geçen yıl kendisiyle beraber ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ile kara yoluyla Bolivya'nın Arjantin sınırında bulunan Villazon şehrine gitti.

İstifa sürecini "darbe" olarak niteleyen Morales, ülkedeki sağ kesimin ABD tarafından yönetildiğini savundu ve 18 Ekim'deki genel seçim sonuçlarının, 20 Ekim 2019'daki seçimlerde usulsüzlük yapılmadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Morales'in, Villazon'dan büyük bir konvoy eşliğinde geçen yıl 11 Kasım'da ülkeyi terk ettiği, Villazon'a yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Cochabamba eyaletine bağlı Chimore şehrine 11 Kasım çarşamba günü varması bekleniyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devrik lider ülkesine geri döndü Sonraki Haber >>

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:33