Samanyolu Haber /Sağlık / Devrim olabilir: Sivrisinek tükrüğünden elde edilen aşıda son aşamaya gelindi /12 Haziran 2020 14:46

Devrim olabilir: Sivrisinek tükrüğünden elde edilen aşıda son aşamaya gelindi

Bilim insanlarının sivrisinek tükürüğünden salgın hastalıklara karşı etkili aşı geliştirdiği ve koronaya karşı da kullanılabileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir grup araştırmacı sivrisineklerin tükürüğünde bulunan bir proteini kullanarak koronavirüs benzeri salgın ve ateşli hastalıklarda etkili bir aşı geliştirdi.

Euronews'te yer alan habere göre yaklaşık beş sene önce ABD Ulusal Alerji Salgın Hastalık Enstitüsü'nde (NIAID) başlayan çalışmalarda büyük ivme kaydeden araştırma görevlileri kesin sonuç elde ettiği taktirde sıtma, dengue ateşi, sarı humma, zika, chikungunya ateşi, batı nil humması ve koronavirüs gibi ateşli ve salgın hastalıklar vücuda zararlı patojen bakterilerin direnci kırılarak büyük ölçüde tedavi edilebilecek.

Lancet Dergisi'nde ayrıntısı yayınlanan söz konusu aşı projesinin başındaki bilim insanı Jessica Manning araştırmalarında daha fazla gelişmiş yöntemler kullanmaları gerektiğini belirterek, aşının bulunması durumunda bunun büyük bir nimet olacağını söyledi.

Manning, "üzerinde çalıştığımız aşı vücuttaki antikor üretimini artırdı ve organizmayı koruyan bağışıklık yanıtını güçlendirdi." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devrim olabilir: Sivrisinek tükrüğünden elde edilen... Sonraki Haber >>

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:03