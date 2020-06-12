Devrim olabilir: Sivrisinek tükrüğünden elde edilen aşıda son aşamaya gelindi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir grup araştırmacı sivrisineklerin tükürüğünde bulunan bir proteini kullanarak koronavirüs benzeri salgın ve ateşli hastalıklarda etkili bir aşı geliştirdi.







Euronews'te yer alan habere göre yaklaşık beş sene önce ABD Ulusal Alerji Salgın Hastalık Enstitüsü'nde (NIAID) başlayan çalışmalarda büyük ivme kaydeden araştırma görevlileri kesin sonuç elde ettiği taktirde sıtma, dengue ateşi, sarı humma, zika, chikungunya ateşi, batı nil humması ve koronavirüs gibi ateşli ve salgın hastalıklar vücuda zararlı patojen bakterilerin direnci kırılarak büyük ölçüde tedavi edilebilecek.





Lancet Dergisi'nde ayrıntısı yayınlanan söz konusu aşı projesinin başındaki bilim insanı Jessica Manning araştırmalarında daha fazla gelişmiş yöntemler kullanmaları gerektiğini belirterek, aşının bulunması durumunda bunun büyük bir nimet olacağını söyledi.





Manning, "üzerinde çalıştığımız aşı vücuttaki antikor üretimini artırdı ve organizmayı koruyan bağışıklık yanıtını güçlendirdi." diye konuştu.