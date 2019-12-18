Samanyolu Haber /Kültür / Hapiste ilk karikatür /18 Aralık 2019 13:44

Hapiste ilk karikatür

Bağlama çalan, türkü söyleyen ve resim yapan Selahattin Demirtaş'ın bir kabiliyeti daha olduğu ortaya çıktı. Demirtaş'ın cezaevinde çizdiği karikatürler her hafta mizah dergisi Leman'da yayımlanacak.

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38 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mizah dergisi Leman'da bu haftadan itibaren karikatür çizmeye başladı.

Leman dergisi Demirtaş'ın köşesini birinci sayfadan duyurdu.

Demirtaş'ın yayımlanan ilk karikatüründe Kenan isimli kahramanı kız arkadaşı Pakize'ye, "Devrimin şanlı yolundu el ele yürüyelim Pakize!" diyor. Pakize ise şu cevabı veriyor: "Ay dur! Evlenmenden olmaz Kenan!"

Demirtaş tutuklu bulunduğu sürede iki hikâye kitabı yazmıştı. 

Demirtaş'ın çizdiği resimler eşi ve avukatları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

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