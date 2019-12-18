Hapiste ilk karikatür

38 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mizah dergisi Leman'da bu haftadan itibaren karikatür çizmeye başladı.





Leman dergisi Demirtaş'ın köşesini birinci sayfadan duyurdu.





Demirtaş'ın yayımlanan ilk karikatüründe Kenan isimli kahramanı kız arkadaşı Pakize'ye, "Devrimin şanlı yolundu el ele yürüyelim Pakize!" diyor. Pakize ise şu cevabı veriyor: "Ay dur! Evlenmenden olmaz Kenan!"





Demirtaş tutuklu bulunduğu sürede iki hikâye kitabı yazmıştı.





Demirtaş'ın çizdiği resimler eşi ve avukatları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.



