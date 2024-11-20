Samanyolu Haber /Gündem / Devriye yapan polis ekibine silahlı saldırı /20 Kasım 2024 23:22

Devriye yapan polis ekibine silahlı saldırı

İzmir Seferihisar'da, devriye görevinde bulunan polis ekibine bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. Olayda üç polis yaralanırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi, 2'si ağır 3 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada M.S.Ç. hakkında işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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