Samanyolu Haber /Gündem / Dezenfektan içen 3 kişi hayatını kaybetti /28 Haziran 2020 12:31

Dezenfektan içen 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında korunmak için el dezenfektanı içen üç kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de kör olduğu olayda üç kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

SHABER3.COM



ABD’nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen üç kişi ‘metanol zehirlenmesi’ sonucunda hayatını kaybetti; bir kişi görme duyusunu kaybetti. Üç kişi de hastanede tedavi altına alındı. Durumlarının ağır olduğu aktarıldı.


 
Eyaletin sağlık dairesinden yapılan açıklamada, “Yedisinin de metanol içeren el dezenfektanı içtiklerini düşünüyoruz” dendi. Mayısta kayda geçen vakaların alkol bağımlılığıyla ilintisi olduğunu belirten yetkililer, dezenfektan içenlerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Uzmanlar, bazı kişilerin alkol içerdiği için dezenfektan içtiklerini belirterek salgın öncesinde çoğu cezaevinde dezenfektan kullanımının yasak olduğunu anımsattı. Cezaevlerinde yasak olmasının bir nedeni mahkumların içmesinden çekinilmesi ikincisi ise yangın çıkarmak için kullanılmasından duyulan endişe. Salgın sürecinde ise dezenfektan konusundaki kısıtlamalar esnetildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA hafta içinde metanol içeren dezenfektanların kullanılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dezenfektan içen 3 kişi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:51