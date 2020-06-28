Dezenfektan içen 3 kişi hayatını kaybetti









ABD’nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen üç kişi ‘metanol zehirlenmesi’ sonucunda hayatını kaybetti; bir kişi görme duyusunu kaybetti. Üç kişi de hastanede tedavi altına alındı. Durumlarının ağır olduğu aktarıldı.









Eyaletin sağlık dairesinden yapılan açıklamada, “Yedisinin de metanol içeren el dezenfektanı içtiklerini düşünüyoruz” dendi. Mayısta kayda geçen vakaların alkol bağımlılığıyla ilintisi olduğunu belirten yetkililer, dezenfektan içenlerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.





Uzmanlar, bazı kişilerin alkol içerdiği için dezenfektan içtiklerini belirterek salgın öncesinde çoğu cezaevinde dezenfektan kullanımının yasak olduğunu anımsattı. Cezaevlerinde yasak olmasının bir nedeni mahkumların içmesinden çekinilmesi ikincisi ise yangın çıkarmak için kullanılmasından duyulan endişe. Salgın sürecinde ise dezenfektan konusundaki kısıtlamalar esnetildi.





ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA hafta içinde metanol içeren dezenfektanların kullanılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.